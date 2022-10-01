«الزعيم» و«العنابي» في مهمة «تصحيح المسار»

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم الجولة الرابعة لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 3 مباريات اليوم، حيث يستقبل البطائح ضيفه الوحدة على استاد اتحاد كلباء، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على الظفرة، باستاد حمدان بن زايد، فيما يشهد استاد هزاع بن زايد المواجهة الأخيرة بين العين واتحاد كلباء في الساعة الثامنة مساءً.

وتتباين مراكز الفرق المتنافسة، في ختام «الجولة الرابعة»، حيث يخوض «الراقي» صاحب المركز الثالث بنهاية الجولة الماضية برصيد 6 نقاط، اختباراً صعباً أمام ضيفه «العنابي» العاشر برصيد «نقطة»، بعدما عمد الأخير إلى تعزيز صفوفه خلال التوقف الأخير، بالتعاقد مع البرازيلي آلان ماركوس، قادماً من إيفرتون الإنجليزي، بجانب «الجناح المصري» أحمد رفعت، المنتقل على سبيل الإعارة من فيوتشر، إضافة إلى لاعب الوسط وليد حسين المنتقل من شباب الأهلي.

ويتطلع الظفرة في مباراته أمام ضيفه شباب الأهلي، إلى تحريك الرصيد المتجمد عند «نقطة يتيمة»، فيما يرغب «الفرسان» في مواصلة طريق الانتصارات، بعد فوزين على التوالي بنتيجة 2-1 أمام دبا والوحدة، وينتظر جمهور الفريق «الضيف» الظهور الأول للمدافع الدولي البلجيكي جايسون دينايير المنضم حديثاً إلى شباب الأهلي.

وتعد مباراة الليلة الـ25 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يتفوق «الفرسان» برصيد 11 انتصاراً، مقابل 4 انتصارات «الفارس»، فيما حسم التعادل 9 مباريات أخرى.

وتتركز الأنظار في المباراة المرتقبة بين العين وضيفه اتحاد كلباء، على الأجانب الدوليين في قائمة الفريقين، حيث يبرز في تشكيلة «الزعيم» المغربي سفيان رحيمي، والتوجولي لابا، وأندري يارمولينكو قائد منتخب أوكرانيا، فيما يقود ألكساندرو سيسالدو نجم «النمور» ومنتخب رومانيا، فريقه، بعد العودة من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده في «دوري الأمم الأوروبية»، خلال التوقف الأخير للدوري.

ويأمل «الزعيم» خلال مباراة الليلة في استعادة التوازن، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الجزيرة 1-2، والتي ضاعفت رصيد النقاط المهدرة لحامل اللقب إلى 5 نقاط في أول ثلاث جولات، في الوقت الذي يأمل فيه «النمور» الاستمرار في تقديم العروض الإيجابية، بعد فوزين على التوالي على حساب الوحدة 1-0، والظفرة 2-0، ويتفوق العين في «المواجهات المباشرة» أمام اتحاد كلباء برصيد 9 انتصارات، مقابل فوزين لـ«النمور»، والتعادل في ثلاث مباريات.

سلسلة «الفرسان»

حافظ شباب الأهلي على أفضليته، بعدم الخسارة أمام الظفرة في آخر 15 مواجهة جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، بالفوز في 10 مباريات، والتعادل في 5 لقاءات، وهي أطول سلسلة عدم خسارة لـ«الفرسان» أمام منافس في الدوري.

الانطلاقة الأفضل

يعول البطائح في اختباره الصعب أمام ضيفه الوحدة، على حصده 6 نقاط في أول ثلاث جولات، لتكون أفضل انطلاقة لفريق صاعد من «الأولى» إلى «دوري المحترفين»، في الوقت الذي حقق فيه «العنابي» الفوز في آخر 6 مواجهات أمام الفرق الصاعدة.

الشباك

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37 هدفاً استقبلتها شباك اتحاد كلباء أمام العين، وفشل «النمور» في المحافظة على نظافة شباكه في كل المواجهات الـ14 التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، واستقبل مرمى اتحاد كلباء هدفاً على الأقل في الأشواط الأولى لكل المواجهات أمام «الزعيم».