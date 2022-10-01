الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال «الخيول الصغيرة للقدرة»

فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال «الخيول الصغيرة للقدرة»
2 أكتوبر 2022 01:26

محمد حسن (دبي)

أخبار ذات صلة
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت

تنطلق صباح اليوم بميادين فيك بمنطقة كتالونيا في إسبانيا، بطولة العالم للخيول الصغيرة لمسافة 120 كلم «نجمتان»، بمشاركة نخبة من أفضل الفرسان، يمثلون 20 دولة من مختلف قارات العالم، منها 6 دول عربية، هي الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت وسوريا.
ويتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعد سيطرتهم على ألقاب آخر 3 نسخ من البطولة، وتبلغ مسافة السباق، الذي يُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم، تم تقسيمها على 4 مراحل: المرحلة الأولى لمسافة 35.5 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثانية لمسافة 27.5 كلم «المسار الأبيض»، المرحلة الثالثة لمسافة 35.5 كلم «المسار الأحمر» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 24.8 كلم «المسار الأزرق».
وجرت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيول المشاركة 8 سنوات، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كلم وأن لا يقل الحد الأدنى للسرعة عن 14 كلم في الساعة وألا تزيد نبضات الخيل عن 64 نبضة في الدقيقة.
ويملك فرسان الإمارات سجلاً مشرفاً في هذه البطولة، حيث نالوا اللقب في آخر 4 دورات، ويحمل الفارس فارس المنصوري لقب نسخة 2021 التي أُقيمت بمحافظة ساردينيا الإيطالية.
وحصد الفارس سهيل علي الغيلاني لقب نسخة عام 2019 التي أُقيمت بإيطاليا، حيث لم تنظم البطولة في عام 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. ونال الفارس محمد العبار نسخة 2018، والتي أُقيمت في منطقة سامورين بسلوفاكيا، وتوج الفارس منصور سعيد الفارسي، بلقب نسخة 2015 التي أُقيمت أيضاً في سلوفاكيا.

فرسان الإمارات
إسبانيا
الإمارات
السعودية
البحرين
قطر
الكويت
سوريا
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©