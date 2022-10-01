فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال «الخيول الصغيرة للقدرة»

محمد حسن (دبي)

تنطلق صباح اليوم بميادين فيك بمنطقة كتالونيا في إسبانيا، بطولة العالم للخيول الصغيرة لمسافة 120 كلم «نجمتان»، بمشاركة نخبة من أفضل الفرسان، يمثلون 20 دولة من مختلف قارات العالم، منها 6 دول عربية، هي الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت وسوريا.

ويتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعد سيطرتهم على ألقاب آخر 3 نسخ من البطولة، وتبلغ مسافة السباق، الذي يُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم، تم تقسيمها على 4 مراحل: المرحلة الأولى لمسافة 35.5 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثانية لمسافة 27.5 كلم «المسار الأبيض»، المرحلة الثالثة لمسافة 35.5 كلم «المسار الأحمر» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 24.8 كلم «المسار الأزرق».

وجرت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيول المشاركة 8 سنوات، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كلم وأن لا يقل الحد الأدنى للسرعة عن 14 كلم في الساعة وألا تزيد نبضات الخيل عن 64 نبضة في الدقيقة.

ويملك فرسان الإمارات سجلاً مشرفاً في هذه البطولة، حيث نالوا اللقب في آخر 4 دورات، ويحمل الفارس فارس المنصوري لقب نسخة 2021 التي أُقيمت بمحافظة ساردينيا الإيطالية.

وحصد الفارس سهيل علي الغيلاني لقب نسخة عام 2019 التي أُقيمت بإيطاليا، حيث لم تنظم البطولة في عام 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. ونال الفارس محمد العبار نسخة 2018، والتي أُقيمت في منطقة سامورين بسلوفاكيا، وتوج الفارس منصور سعيد الفارسي، بلقب نسخة 2015 التي أُقيمت أيضاً في سلوفاكيا.