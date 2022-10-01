«الأصفر» يضيء سماء «الديربي» بـ «ثنائية مرتدة»



معتصم عبدالله (دبي)



أضاء الوصل سماء «ديربي بر دبي»، بفوز صعب أمام مضيفه النصر 2-1، في قمة مباريات الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل البرازيلي جابريل دي سوزا ثنائية «الإمبراطور» بسيناريو مشابه من هجمتين مرتدتين في الدقيقتين 20 و47، فيما اكتفى «العميد» بهدف توزي من ضربة حرة في الدقيقة 71.

وفك «الإمبراطور» شراكة النقاط مع جاره «العميد»، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث «مؤقتاً»، فيما تراجع ترتيب «الأزرق» إلى المركز السابع.

استغل الوصل هجمة مرتدة نموذجية، لينجح في افتتاح التسجيل، بواسطة البرازيلي جابريل دي سوزا في الدقيقة 20.

وطالب لاعبو الوصل باحتساب ضربة جزاء، بعد عرقلة عادل تاعرابت على مشارف المنطقة في الدقيقة 34، احتسبها الحكم ضربة حرة بعد العودة إلى «تقنية الفيديو»، ونفذها توزي أرضية أبعدها دفاع «الأصفر».

ورد الضيوف بفرصة محققة من مرتدة ثانية، أهدرها الأرجنتيني توماس شانكالاي العائد إلى تشكيلة «الأصفر»، بعدما سدد كرة قوية من داخل المنطقة أبعدها الحارس أحمد شمبيه.

وكرر الوصل سيناريو الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني، بعدما استفاد جابريل دي سوزا من هجمة مرتدة، ليضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47، وهي الثنائية الخامسة لـ «الإمبراطور» في آخر ست مباريات «ديربي» على ملعب «العميد».

وألغى حكم المباراة الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 53 من تسديدة شانكالاي، بعد العودة لتقنية الفيديو، قبل أن يحافظ الحارس أحمد شمبيه على حظوظ «العميد» في المباراة بالتصدي لضربة جزاء حصل عليها البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا، ونفذها اللاعب نفسه في الدقيقة 67، وهي ضربة الجزاء الرابعة التي يتصدى لها شمبيه في الدوري.

ونال مدافع الوصل الشاب فارس خليل أول بطاقة حمراء في سجله بدوري المحترفين، بعدما تعرض للإنذار الثاني في الدقيقة 70، أثر مخالفة على مشارف منطقة الجزاء استغلها توزي ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71، وهو أول أهداف لاعب الوسط البرتغالي في الموسم الحالي، بعدما تصدر قائمة هدافي «الأزرق» في الموسم الماضي برصيد 12 هدفاً.