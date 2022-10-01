عجمان.. «الانتصار الأول»



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

نجح عجمان في العودة من دبا بالفوز 3-1، في اللقاء الذي أقيم باستاد دبا ضمن مباريات الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الانتصار الأول لـ «البرتقالي» هذا الموسم، ليصل إلى «النقطة الرابعة»، فيما تلقى «النواخذة» خسارته الثالثة، والثانية على ملعبه، ليبقى عند «نقطة» وحيدة.

وافتتح التسجيل لعجمان المدافع عصام فايز في الدقيقة 23، وأضاف وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، قبل أن يحرز جوي جوهانيس هدف «النواخذة» في الدقيقة 31 ، وفي الشوط الثاني أضاف وليد أزارو الهدف الثاني له والثالث لعجمان في الدقيقة 54.