منتخب الجو جيتسو يحصد 7 ميداليات في «الجائزة الكبرى» بألمانيا



جيلسنكيرشن (الاتحاد)



في إنجاز جديد ومواصلة لسلسلة إنجازات منتخب الجو جيتسو، حصد أبطالنا 7 ميداليات، في منافسات اليوم الأول، من بطولة الجائزة الكبرى للجو جيتسو التي تُقام في جيلسنكيرشن الألمانية، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

حصد الذهب شمّا الكلباني في وزن 63 كجم للسيدات، ومايد الشحي في وزن 56 كجم، وخالد الشحي في وزن 62 كجم، فيما توّج بالميدالية الفضية، عمر السويدي في وزن 56 كجم، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كجم، فيما حقق ذياب النعيمي برونزية وزن 56 كجم، ومروة الحوسني برونزية وزن 70 كجم.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو ورئيس بعثة المنتخب، أن المنتخب بجميع أفراده يهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي تقف خلف كل إنجاز عالمي، مشيراً إلى أن أبطال المنتخب تألقوا بشكل لافت على البساط، ونقلوا الصورة المشرّفة لجو جيتسو الإمارات وتطوره الكبير خلال الأعوام الماضية.

وقال: نشعر بسعادة كبيرة لحصد هذا العدد من الميداليات في اليوم الأول، وأثبت شمّا الكلباني وخالد ومايد الشحي أنهم من معدن الأبطال، وحلّقوا بالذهب، متفوقين على منافسين متمرسين من أصحاب الخبرة، وهذه النتائج ليست بغربية على أبطال وبطلات الجو جيتسو في الإمارات، خصوصاً بعد النتائج المبهرة في دورة الألعاب العالمية «برمنجهام 2022» وقبلها بطولة آسيا بالبحرين في مارس الماضي.



وأوضح المنهالي أن أبطال الإمارات الذين صعدوا منصة التتويج، ولم يحالفهم الحظ في تحقيق الذهب، كانوا رقماً صعباً ونافسوا بقوة وندية حتى النهاية، وثقتنا فيهم لم تهتز، حيث إنهم قادرون على الاستفادة من مشاركتهم الحالية بحصد الذهب في بطولة العالم، وهو الهدف الأسمى لهم خلال هذا العام.

وأشار المنهالي إلى أن فرصة منتخب الإمارات في رفع رصيده من الميداليات الملونة في بطولة الجائزة الكبرى بألمانيا لا تزال قائمة، خصوصاً أن عدداً من أبطالنا سيخوضون منافسات اليوم الثاني والآمال كبيرة في نجاحهم بزيادة الغلة من الميداليات.

وأشار إلى أن أحد المكاسب المهمة لبطولة الجائزة الكبرى، يكمن في أنها تمنح 100 نقطة تصنيفية للمتوجين بالذهب، و80 نقطة للفائزين بالميداليات الفضية، و60 نقطة لأصحاب الميداليات البرونزية، الأمر الذي يكسب اللاعبين أفضلية في قرعة نزالات بطولة العالم بأبوظبي التي تنطلق نهاية أكتوبر الجاري.

من جانبها، قالت البطلة شمّا الكلباني، إنها سعيدة للغاية بالفوز بالذهبية خصوصاً أنها خاضت نزالات صعبة، ونجحت في التفوق على عدد من البطلات على البساط.

وأشارت إلى أن الميدالية ستشكل حافزاً كبيراً لها قبل خوض بطولة العالم، التي تستهدف تحقيق الذهبية فيها أيضاً، بما يدعم احتفاظ منتخبنا بلقبه في هذه البطولة للعام الثالث على التوالي.

وقال خالد الشحي، إن الإنجاز تحقق نتيجة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، والجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والجهاز الفني في التأهيل والتدريب، وتوفير المعسكرات لتقديم مستويات تليق بمكانة الوطن.

وأضاف: نغلق صفحة البطولة وندخل في رحلة الاستعداد إلى الاستحقاق الأهم، وهو بطولة العالم في أبوظبي التي نتطلع من خلالها إلى تعزيز رصيد الإمارات من الإنجازات، وترسيخ ريادتها العالمية في رياضة الجو جيتسو.

وقال مايد الشحي، إن النزال كان له «طعم خاص»؛ لأنه واجه فيه زميله في المنتخب عمر السويدي، وهذا يدل على التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجو جيتسو في الدولة، حيث أصبح أبطال الإمارات يتسيّدون منصات التتويج الدولية.