«ثنائية الولي» تكبد الجزيرة الحمراء الخسارة الأولى



معتصم عبدالله (دبي)



قاد الموريتاني أحمد الولي مهاجم الرمس، فريقه لإلحاق الخسارة الأولى بضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، ضمن ثاني أيام الجولة الرابعة، والتي شهدت الفوز الأول للفجيرة وبينونة على حساب العروبة وفرسان هسبانيا بنتيجة 2-1 أيضاً.

وحول الرمس تأخره أمام ضيفه الجزيرة الحمراء، بهدف إيجور نيفيس المبكر في الدقيقة 8، إلى فوز ثمين 2-1 بفضل «ثنائية» المهاجم أحمد الولي في الدقيقتين 49 و85، وأكمل «أصحاب الأرض» المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حميد دافو بالإنذار الثاني في الدقيقة 87، ورفع الرمس رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء الذي تكبد الخسارة الأولى عند 7 نقاط أيضاً في المركز الثالث «مؤقتاً».

وعاد الفجيرة من ملعب دبا بفوز ثمين أمام مضيفه العروبة في «ديربي مثير»، وسجل لـ «الذئاب» مهدي بلحاج في الدقيقة 5، وعكاشة حمزاوي في الدقيقة 93، فيما أحرز هدف العروبة فيليب فيك في الدقيقة 17، وشهدت المباراة طرد محمد سالم مدافع الفجيرة في الدقيقة 69، ورفع «الذئاب» الذي حصد الفوز الأول رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن، بفارق نقطة خلف العروبة «السادس».

واحتفل بينونة الصاعد حديثاً لدوري الأولى، بفوزه الأول على حساب رفيقه في رحلة الصعود فرسان هسبانيا 2-1، وتقدم لطفي ماتشو بالهدف الأول لـ «الفرسان» في الدقيقة 35، ورد بينونة بهدفي دينليسون في الدقيقة 43، وأيمن بوعلي 86، ليحصد بينونة أول ثلاث نقاط في المركز 16 بفارق الأهداف أمام فرسان هسبانيا صاحب المركز الأخير.

مباريات اليوم

العروبة - الفجيرة 1- 2

الرمس - الجزيرة الحمراء 2-1

فرسان هسبانيا - بينونة 1- 2