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الرياضي

سلمان بن إبراهيم رئيساً للاتحاد الآسيوي بالتزكية

سلمان بن إبراهيم رئيساً للاتحاد الآسيوي بالتزكية
1 أكتوبر 2022 20:38

 
كوالالمبور (الاتحاد)

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أصبح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هو المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد القاري للدورة الانتخابية «2023-2027»، وذلك بعد إغلاق باب الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القاري مساء اليوم «السبت»، الأمر الذي يمهد الطريق لانتخابه رسمياً بالتزكية رئيساً لولاية ثالثة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي الأول والثاني من فبراير المقبل.
ومع إقفال باب الترشيح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للدورة الانتخابية، اتفقت الأسرة الآسيوية على تجديد الثقة بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للاتحاد القاري، بعد أن تلقى رسائل تأييد رسمية من كافة الاتحادات الوطنية الآسيوية البالغ عددها 47 اتحاداً، تدعم استمراريته على رأس الاتحاد القاري للدورة المقبلة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم
البحرين
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