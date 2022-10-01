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الرياضي

«أبيض الناشئين» يهزم جوام بـ «التسعة»

«أبيض الناشئين» يهزم جوام بـ «التسعة»
1 أكتوبر 2022 20:10

إندونيسيا (الاتحاد)

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تغلب منتخب الناشئين مواليد 2006 على نظيره جوام بتسعة أهداف، في المباراة التي جرت باستاد باكانساري، في مدينة بوجور الإندونيسية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في تصفيات كأس آسيا الناشئين تحت 17 عاماً.
سجل الأهداف عبدالعزيز المرزوقي «هاتريك»، ووليد مال الله «هدفين»، ومحمد جمعة، وغيث عبدالله، وهلال السويدي، وعلي جمال.
وشهدت المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية، فوز ماليزيا على فلسطين 4 - صفر، بينما لم يلعب إندونيسيا «المضيف» خلال الجولة.
وتصدر منتخبنا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن ماليزيا، وحل إندونيسيا «ثالثاً»، وفلسطين «رابعاً» وجوام «خامساً».
ويواجه «أبيض الناشئين» في الساعة الواحدة ظهر الاثنين المقبل بتوقيت أبوظبي منتخب فلسطين في الجولة الثانية ، فيما يلتقي جوام مع إندونيسيا.

الإمارات
تصفيات كأس آسيا
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