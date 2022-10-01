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الشارقة يعزز الصدارة بـ «ثلاثية»

الشارقة يعزز الصدارة بـ «ثلاثية»
1 أكتوبر 2022 19:50

 
علي معالي (الشارقة)

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حافظ الشارقة على قمة «دوري أدنوك للمحترفين» بالفوز الرابع على التوالي، عندما تغلب على خورفكان بـ «ثلاثية» في المباراة التي جرت على ملعب الشارقة، ضمن الجولة الرابعة، ليرفع «الملك» رصيده إلى 12 نقطة، في حين تجمد رصيد «النسور» عند «نقطة».
انتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» بهدف سجله كايو لوكاس في الدقيقة 16، وهو الأول له هذا الموسم، والثاني له في شباك خورفكان، منذ أن بدأ اللاعب البرازيلي مشوار احترافه في ملاعبنا مع العين موسم 2016 - 2017.
ومع بداية الشوط الثاني، وضح أن الشارقة يرغب في زيادة «الغلة»، حيث سجل لوان بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 49، وبعدها بـ 10 دقائق أضاف بيانيتش الهدف الثالث.
وحرص كوزمين مدرب الشارقة على منح لاعبيه راحة خاصة الأجانب، عندما أخرج مانولاس وأشرك سالم سلطان بدلاً منه، فيما لعب ماجد سرور بدلاً من بيانيتش، وكمارا بدلاً من بيريرا، وماجد راشد بدلاً خالد باوزير.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كوزمين
خورفكان
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