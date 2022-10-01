نابولي يعزف لحن «قمة الكالشيو»



روما (أ ف ب)



واصل نابولي انطلاقته القوية هذا الموسم، وانفرد بالصدارة، بفوزه على ضيفه تورينو 3-1 في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم النادي الجنوبي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف.

وفرض لاعب الوسط الدولي الكاميروني أندري زامبو أنجويسا نفسه نجماً بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 6 و12، قبل أن يضيف الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الثالث في الدقيقة 37.

وبات أنجويسا أول لاعب في صفوف نابولي يسجل ثنائية في 15 دقيقة منذ الأوروجوياني دانيال فونسيكا عام 1994 في مرمى كريمونيزي.

وقلّص الضيوف الفارق قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول عبر الباراجوياني أنتونيو سانارابيا.

وهو الفوز الرابع توالياً لنابولي والسادس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 20 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق أتالانتا الذي يستضيف فيورنتينا الأحد.

ويقدم نابولي عروضاً جيدة هذا الموسم في مختلف المسابقات، رغم رحيل أبرز نجومه في مقدمتهم القائد لورنتسو إينسينيي ولاعب الوسط الإسباني فابيان رويس وقطب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي والجناح البلجيكي دريس مرتنس وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا.

فضلاً عن انتصاراته الستة وتعادلين في الدوري، حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزين كبيرين على ضيفه ليفربول الإنجليزي وصيف الموسم الماضي 4-1 ومضيفه رينجرز الاسكتلندي بثلاثية نظيفة.

وأكد الفريق الجنوبي الساعي للقبه الثالث في تاريخه والأول منذ 1989-1990، استعداده الجيد للقمة المرتقبة أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في المسابقة القارية العريقة.