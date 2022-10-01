الإمارات تتصدر اليوم الأول من بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



شهدت صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين (AJP )، في ظل مشاركة واسعة لأبرز اللاعبين المحليين والدوليين من مختلف الفئات والأحزمة والمراحل العمرية.

وتعتبر البطولة خامس جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام في مناطق مختلفة من الدولة، وأسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة عن فوز أكاديمية «كوماندو جروب» بالمركز الأول، فيما حلت «بالمز الرياضية تيم 777» في المركز الثاني، وجاء نادي العين في المركز الثالث.

وعلى صعيد الدول، احتلت الإمارات المركز الأول، متفوقة على كولومبيا التي حلت وصيفة، والبرازيل في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الأول من البطولة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الشركاء الأندية والأكاديميات.

وتميزت منافسات اليوم الأول بنزالات شيّقة بين اللاعبين واللاعبات من فئات الناشئين والشباب والأساتذة، وأبدى اللاعبون واللاعبات أداءً رفيعاً على البساط انطلاقاً من حرصهم على تحقيق الفوز لاعتلاء منصة التتويج كون البطولة تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1400 نقطة تصنيفية عن كُل فئة تزيد من فرصه للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو.



وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو بمستوى البطولة وحجم المشاركة والإقبال اللافت لعدد كبير من المحترفين وحملة الحزام الأسود الذين قدموا مستويات عالية وحازوا على إعجاب الجماهير التي احتشدت في المدرجات.

كما أثنى على دقة التنظيم والاحترافية العالية، وجهود الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في المساهمة بترسيخ مكانة دولة الإمارات كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو.

وقال البطران: «يعكس النجاح الكبير للبطولة الجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في إيجاد بيئة تنافسية نموذجية تجمع مئات المحترفين المتوافدين من أكثر من 50 دولة، كما هو معهود في البطولات التي تنظم في العاصمة أبوظبي الرائدة في تطوير رياضة الجو جيتسو على مستوى العالم، من خلال تنظيم واستضافة البطولات العالمية المواصفات وبمعايير احترافية على الأصعدة كافة.

وأوضح البطران أن التطور المستمر لأداء لاعبي الأندية المحلية والأكاديميات المشاركة في البطولة، هو نتيجة المواظبة على الحضور القوي في مثل هذه البطولات والاحتكاك مع لاعبين دوليين وتأثيره على جودة الأداء، لافتاً إلى أهمية البطولة في صقل المواهب وتسليط الضوء على الجيل الجديد من الأبطال.

وشهدت منافسات اليوم الأول أداء لافتاً، ولمحات فنية رائعة على البساط، وشكّل اللاعبون القادمون من أكاديميات البرازيل إضافة قيّمة للبطولة.

وفي هذا السياق قال اللاعب البرازيلي جورج بيريرا حامل الحزام الأسود من أكاديمية JSBJJ البرازيلية والذي نافس في فئة الأساتذة وزن 77 كجم: «بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تعتبر من أهم البطولات العالمية التي تثري مسيرة المحترفين، وتعزز تصنيفهم الدولي، وأنا أواظب على المشاركة في بطولاتها حول العالم».

وأضاف: «حضرت من البرازيل إلى أبوظبي لتحقيق إنجاز في هذه البطولة وأخطط للاستفادة من وجودي في عاصمة الجو جيتسو للتحضير للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، حيث تعتبر البطولة الحالية محطة مهمة لهذا الحدث العالمي الكبير الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل».

بدوره قال اللاعب الأذرببجاني أياز سليمانوف حزام أسود من أكاديمية «رينزو جراسي» في أذربيجان، والذي ينافس في فئة الأساتذة 2 وزن 94 كجم: «أتينا للمشاركة في هذه البطولة في إطار استعداداتنا المكثفة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وحظينا بفرصة التدرب في إحدى أكاديميات أبوظبي التي تتوفر فيها أهم مقومات تمكين اللاعبين من التطور والاحتكاك مع مدارس مختلفة، وبطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو محطة مهمة لبلوغ أهدافنا».

وشهدت البطولة حضوراً مميزاً لبنت الإمارات بين نخبة من لاعبات المنطقة والعالم، وأوضحت اللاعبة مريم آل علي حزام أزرق من أكاديمية «بالمز الرياضية تيم 777»، والتي تنافس في فئة الشابات وزن 48 كجم أن المنافسة في هذه البطولة تمثل فرصة حقيقية للتطور وصقل الموهبة لأنها تضعها في مواجهة مجموعة من أفضل اللاعبات العالميات، وتتيح مثل هذه النزالات ومن خلال الاحتكاك مع مدارس عالمية مختلفة، فرصة للتطور على الصعيد البدني والفني.

وأضافت آل علي: «نستعد بقوة إلى الاستحقاقات المقبلة، وخصوصاً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وأتطلع إلى تحقيق إنجاز مهم».

وتتواصل غداً «الأحد»، فعاليات البطولة في يومها الثاني بمنافسات فئات الأحزمة الأزرق البنفسجي والبني والأسود، بمشاركة مجموعة من أبرز النجوم العالميين.