أرسنال يُعزز صدارة «البريميرليج» بـ«ثلاثية» توتنهام

لندن (د ب أ)

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه توتنهام 3-1 في ديربي شمال لندن في الجولة التاسعة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم أرسنال بهدف سجله توماس بارتي في الدقيقة 20 وتعادل توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل جابرييل جيسوس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 49، ثم أضاف جرانيت تشاكا الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 67، وشهد اللقاء طرد إيميرسون لاعب توتنهام في الدقيقة 62.

ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث.