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اتحاد الكرة يطلق برنامج «قصص من الكأس»

اتحاد الكرة يطلق برنامج «قصص من الكأس»
1 أكتوبر 2022 16:41

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يطلق اتحاد كرة القدم اعتباراً من غد «الأحد» أولى حلقات برنامج «قصص من الكأس»، الذي يأتي بالتزامن مع الحملة الإعلامية المصاحبة للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة المقررة 21 أكتوبر الجاري، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
ويتناول البرنامج الذي تم إنتاجه من إدارة الإعلام باتحاد كرة القدم، أهم أبرز المحطات، والمعلومات الخاصة بأغلى البطولات الكروية والذكريات والأرقام والإحصائيات الخاصة بطرفي المباراة النهائية عبر 10 حلقات يُقدمها عضوا لجنة الإحصاء والتوثيق حسين المنصوري وسلطان آل علي، اللذان أشرفا على عملية الإعداد.
وتم خلال البرنامج الذي يأتي ضمن خطة التغطية الإعلامية للحدث الكروي المهم استخدام أحدث التقنيات في عملية التصوير وتعزيزها بالموشن جرافيك، خلال عرض الأرقام والإحصائيات في خطوة تضيف للمشاهد معرفة أبرز هذه المعلومات بكل سلاسة، علماً أن مدة كل حلقة لا تتعدى الدقيقتين.

كأس رئيس الدولة
اتحاد الكرة
الوحدة
الشارقة
استاد هزاع بن زايد
العين
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