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الرياضي

47 قارباً تتنافس في «تجديف دبي»

47 قارباً تتنافس في «تجديف دبي»
1 أكتوبر 2022 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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تتجه الأنظار عصر غد «الأحد» إلى قناة دبي المائية، في منطقة الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية، والتي تشهد انطلاقة منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً «الجولة الأولى»، وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات في الموسم.
وتجمع التظاهرة لرياضية البحرية التراثية ما يزيد على 400 بحار على متن 47 قارباً يجسدون إحدى ملاحم ماضي الآباء والأجداد، حيث يتنافسون على «ناموس» الشوطين الأول، والمخصص لفئة القوارب المحلية، والثاني المخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات والشركات.
ويعد الحدث تجمعاً رياضياً فريداً يزدان كل موسم مع قدوم ومشاركة نخبة أهل البحر الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، واللذين يمثلون البحرين وعُمان عبر 4 قوارب ترسم أجمل صور التآخي والوئام على أرض المحبة والسلام.
ويخطف شوط الفئة المحلية الأنظار، من خلال المشاركة الكبيرة، والتي وصلت إلى 33 قارباً أكدت مشاركتها قبل إغلاق باب التسجيل، حيث ستتصارع على المراكز الأولى، بينما يجمع شوط الفئة المفتوحة قوارب الخليج والمؤسسات 14 قارباً، مما يعكس الاهتمام والزيادة التي طرأت منذ إطلاق هذه الفئة في الموسم الماضي.
وتنافس قوارب المؤسسات والشركات في الإمارات، وفي مقدمتها القارب رقم 89 (أف 3)، وقاربا شرطة دبي 3 و33، وقاربا دلما مارين 7 و60، وقاربا جمعية المطاف للفنون البحرية 46 و62، والصخرة الفضية للسيراميك 19، ومن جميرا 4 ومن كلاسيك للعقارات 8، منافسيهم في قوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل البحرين القاربان كي أتش كي 54 وفيكتوريوس 53، فيما تنافس قوارب عُمان بفريقين, القربين 44 و96.

 

دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
التجديف
قناة دبي المائية
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