ورشة «مُقيّمي الحكام» تناقش حالات الجولات السابقة

دبي (الاتحاد)

عقدت إدارة الحكام في اتحاد الكرة، ورشة عمل فنية لمُقيّمي قضاة الملاعب، وذلك في قاعة المسرح في مقر الاتحاد بدبي، بمشاركة 24 مُقيّماً.

وبدأت ورشة العمل بعض الحالات التحكيمية في الجولات الثلاث الماضية في دوري أدنوك للمحترفين، والتي تم مناقشتها بشكلٍ وافٍ، والتركيز على أهمية توحيد القرارات التحكيمية في الحالات المتشابهة.

وناقشت الورشة كيفية إدارة المواقف التحكيمية خلال المسابقات، كما تم مراجعة جميع التقارير الفنية لكل الحكام الذي كُلفوا بإدارة مباريات الجولات الماضية لمسابقات دوري أدنوك للمحترفين ودوري الدرجة الأولى والمراحل السنية، للوقوف على أداء التحكيم.

أدار محاور ورشة العمل الفنية، أحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين، وريتشارد ميلين المدير الفني للحكام.