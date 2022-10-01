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الرياضي

الشارقة يسيطر على جوائز «رابطة المحترفين»

الشارقة يسيطر على جوائز «رابطة المحترفين»
1 أكتوبر 2022 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

سيطر الشارقة على جوائز الأفضل لشهر سبتمبر، في «دوري أدنوك للمحترفين»، وجاءت من نصيب لوان بيريرا «أفضل لاعب»، وأولاريو كوزمين «أفضل مدرب»، ودرويش محمد «أفضل حارس».

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وجاء تفوق الفائزين بجوائز رابطة المحترفين، بعد حصولهم على أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.
وتفوق لوان بيريرا في فئة أفضل لاعب، على زميله فرانسيسكو ألكاسير، وثنائي الجزيرة عبدالله رمضان، والهداف علي مبخوت، إضافة إلى البرازيلي يوري سيزار «شباب الأهلي»، فيما رجحت كفة درويش محمد، أمام زايد أحمد «البطائح»، وأحمد شمبيه «النصر».
وتفوق الروماني أولاريو كوزمين، على الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، والبرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح.

دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
الشارقة
كوزمين
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