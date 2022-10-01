قميص «لمسة يد مارادونا 86» يُعرض في المونديال

الدوحة (أ ف ب)

سيعرض القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عندما سجل هدفين شهيرين في مرمى إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، في قطر خلال مونديال 2022، بعد خمسة أشهر من بيعه بنحو 9,3 مليون دولار بمزاد علني.

القميص الذي حطّم آنذاك جميع الأرقام القياسية الخاصة ببيع مقتنيات رياضية، دون الكشف عن هوية المشتري وفق ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات، سيُعار إلى متحف قطر الرياضي ويُعرض من يوم الأحد حتى 1 أبريل.

وعبّرت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، عن سعادتها لاستعارة القميص، في إطار معرض مخصص لتاريخ كرة القدم وكأس العالم، وقالت: «قطع هذا القميص مشواراً طويلاً».

تابعت: «الكثير من الأشياء المعروضة في متحف 3-2-1 قطر الأولمبي والمتحف الرياضي هي رموز شغف بشري لها روايات طويلة مؤثرة».

وإلى قميص مارادونا، سيُعرض في المتحف كرة من أول نهائي في كأس العالم عام 1930، أول مخطوطة لقواعد كرة القدم وبرونزية من القدم اليمنى للنجم البرازيلي بيليه.

وافتتح المتحف نهاية مارس الماضي داخل استاد خليفة، أحد الملاعب الثمانية المضيفة لنهائيات مونديال قطر 2022 بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وكان جامع التحف الأرجنتيني مارسيلو أورداس قال بعد بيع القميص في مايو الماضي لقناة «لا ناسيون» التلفزيونية في بلاده إنه «للأسف» فشل بعرض 6,8 مليون دولار، في مواجهة «عرض من الشرق الأوسط وصل في اللحظة الأخيرة».

وأضاف أنه فشل في مسعاه على الرغم من جهد كبير جداً ومساعدة العديد من رؤساء مقاولات، مثل مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ورئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة كلاوديو تابيا الذي أراد مساعدته لإعادة هذا القميص لمشاركته مع جميع الأرجنتينيين.

وبهذا السعر، حقق القميص الأزرق برقمه 10 رقماً قياسياً محطماً الرقم السابق لبيع التحف المتعلقة بالرياضة والذي كان بحوزة مخطوطة البيان الأولمبي لعام 1892 للبارون الفرنسي بيار دو كوبرتان التي بيعت بمبلغ 8,8 مليون دولار في ديسمبر 2019.

لكن في 16 سبتمبر الماضي، بيع قميص ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان عام 1998 بـ10,1 مليون دولار، ليصبح القطعة الرياضية الأغلى في العالم.

ووضع قميص مارادونا للمرة الأولى كرة القدم على أعلى مستوى في هذا المجال، في حين أن سوق القمصان غالباً ما يكون نشيطاً بالبيسبول وكرة السلة الأميركيتين.

في عام 1986، تبادل مارادونا قميصه في نهاية المباراة مع لاعب وسط إنجلترا ستيف هودج الذي أعاره إلى المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر لأكثر من 20 عاماً قبل أن يعرضه للبيع.

كانت تلك المباراة واحدة من أكثر المواجهات التي لا تُنسى في تاريخ كأس العالم، واكتسبت أهمية خاصة للأرجنتين لأنها أقيمت بعد أربع سنوات فقط من خسارتها في حرب المالوين.

أصبحت المباراة محفورة في فولكلور كرة القدم لهدفين لمارادونا: واحد سيئ السمعة والآخر قمة في الروعة على ملعب «أستيكا» الشهير في مكسيكو سيتي 1986.

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن 60 عاماً نتيجة أزمة قلبية، بعد معاناته فترة طويلة من متاعب صحية.

وشهدت عملية البيع جدلاً، حيث ادعى جزء من عائلة دييجو مارادونا، على الرغم من التأكيدات المتكررة من سوذبيز، أن القميص لم يكن الذي ارتداه قائد الأرجنتين عندما سجل الهدفين في مرمى الإنجليز، وروى مارادونا وهودج قصة تبادلهما القميص في كتابيهما.