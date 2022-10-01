«التزلج على الماء» تنطلق بـ «4 فئات»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «الأحد» بطولة الإمارات للتزلج على الماء، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على «كاسر الأمواج»، وتتضمن 4 فئات، وشهدت مرحلة التسجيل إقبالاً من المتسابقين، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 40 متسابقاً، وتقام المنافسات ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى نهاية التصفيات المخصصة لكل المشاركين، ويعقبها تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وأشار سالم الرميثي مدير عام النادي إلى أن منطقة كورنيش أبوظبي ستكون مكاناً متميزاً للمنافسة والتحدي بين المشاركين للظفر بألقاب البطولة، وشدد على أن الشباب سيجد فرصة لأن يبدع ويقدم أفضل ما لديه على المياه.

وقال: وصلت خبرة المتسابقين لدينا إلى القدرة على التحكم بالتزلج على الماء، واحتساب النقاط في نفس الوقت للتعرف على المراكز التي وصلوا إليها، وهناك حركات عديدة وكثيرة تقوم بتحديد الفائز من خلال سير الاستعراض.

ويحصل كل متسابق على 5 دقائق، لأن يقدم أفضل ما لديه من استعراض، ويقوم المتسابق بالتحكم في قيادته، والتزلج على الماء، حسب نوع القارب الذي يقوم بسحب المتسابقين على المياه، وننتظر أن نشاهد تجربة فريدة من نوعها وحماساً قوياً في السباق، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال وتفاعل من الجماهير في مشاهدة ومتابعة أحداث المنافسة.