منتخب السلة يستعد لتصفيات كأس آسيا في صربيا وتركيا



علي معالي (دبي)



يبدأ منتخب الرجال لكرة السلة الاستعداد لتصفيات آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة من 20 إلى 28 فبراير المقبل، من خلال «التجمع الداخلي» في دبي، تحت قيادة الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية، الذي يسبق السفر لإقامة معسكرين خارجيين، والمشاركة أيضاً في دورتين وديتين، الأول في صربيا من 3 إلى 9 أكتوبر، والثاني في تركيا من 10 إلى 15 أكتوبر.

وقال الدكتور منير بن الحبيب: المعسكران بمثابة «الفرصة الأخيرة»، من أجل ترتيب أوراق المنتخب، قبل التصفيات الأهم في مسيرة «الأبيض»، حتى يعود إلى البطولات الآسيوية، وأملنا وطموحاتنا كبيرة بأن يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2025، في ظل الطفرة التي يعيشها، سواء بالفوز مؤخراً ببطولة الألعاب الخليجية بالكويت، وكذلك المستوى المتميز الذي ظهرنا عليه في تصفيات الجولة الأولى الآسيوية بالدوحة.

وأضاف: «روزنامة» الموسم الجديد ممتلئة بالفعاليات والأحداث، في ظل المتغيرات التي فرضها الاتحاد الدولي على بطولاته على مستوى العالم، وكذلك ضيق الوقت بين المنافسات محلياً أو خارجياً، خاصة أن بطولة غرب آسيا للأندية تنطلق بنظامها الجديد في فبراير المقبل والمباريات كل أسبوع بنظام الذهاب والإياب.

وقال: تصفيات آسيا في مرحلتها الثانية بالنسبة للمنتخب ستكون قوية بمشاركة الإمارات والعراق والكويت وفلسطين في فبراير المقبل، وهدفنا خلالها واضح، وهو البحث عن كيفية التأهل من خلال الانتصارات، ونملك حالياً في المنتخب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة وكذلك عناصر شبابية يمكن البناء عليها للمستقبل.

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر التصنيف العالمي والقاري الجديد للمنتخبات، والذي شمل الإشادة بالمنتخبات التي حققت قفزة نوعية في الترتيب في قارة آسيا، وهي الإمارات والبحرين وسوريا وإندونيسيا، وحقق منتخبنا قفزة نوعية بـ 9 نقاط، نتيجة النتائج الإيجابية التي حققها في دورة الألعاب الخليجية وتصفيات كأس آسيا 2025.

وتقدم منتخبنا من المركز 124 إلى 114 دولياً، ويحتل الترتيب 24 آسيوياً.