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النصر يتربع على قمة كأس اليد

النصر يتربع على قمة كأس اليد
1 أكتوبر 2022 12:30

 
رضا سليم (دبي)

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تصدر النصر قمة المجموعة الثانية، ضمن كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، بعد فوزه على دبا الحصن 36-27، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي اتحاد كلباء، وهو الفوز الثاني لـ«العميد»، بعدما تغلب على العين 26-23، في الجولة الأولى.
وجاء العين في المركز الثاني وله 4 نقاط، من فوز على دبا الحصن، والخسارة أمام النصر، ودبا الحصن «الثالث» برصيد نقطتين من خسارتين، ولم يلعب الجزيرة الفريق الرابع في المجموعة أي مباريات حتى الآن، نظراً لإعارته الحارس أحمد حسن واللاعب عبدالحميد الجنيبي إلى الشارقة للمشاركة معه في بطولة الأندية العربية التي أسدل عليها الستار مؤخراً في تونس، وجاء «الملك» في المركز الخامس.
ويبدأ «فخر أبوظبي» مبارياته في المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة النصر، ويلعب المباراة الثانية أمام دبا الحصن 14 أكتوبر ثم «الديربي» أمام العين 18 أكتوبر.
ويتأهل الأول والثاني من المجموعتين إلى نصف النهائي، وحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى 23 أكتوبر، على أن يقام النهائي يوم 11 نوفمبر المقبل، والبطل يلعب في كأس النخبة، وهي البطولة التي استحدثها الاتحاد هذا الموسم للأندية الأبطال في كل المسابقات على مستوى الرجال.

كرة اليد
النصر
العين
الشارقة
الجزيرة
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