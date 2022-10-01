الحماس الجماهيري يكشف أزمة ملعب «مونومنتال» في تشيلي!

علي معالي (دبي)

في مفاجأة غير متوقعة انهار مدرج ملعب مونومنتال في تشيلي بأميركا الجنوبية أثناء وجود الجماهير في أحد التدريبات الخاصة بالدوري التشيلي، حيث الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

انهار الجزء العلوي من مدرجات ملعب «مونومنتال» بالعاصمة التشيلية سانتياغو أثناء تدريبات فريق كولو كولو، وهو من الفرق الشهيرة وله سمعة كروية ليس في تشيلي فقط بل بين أندية أميركا الجنوبية.

وفي أثناء حصة تدريبية خاصة بالفريق حضر عدد كبير من الجماهير وشهدت التدريبات حماساً كبيراً من المشجعين ولم يكن يتوقع أحد أن يحدث هذا الانهيار في المدرج حيث وقعت مشاجرة بين المتفرجين.

بدأ جزء من المدرج العلوي في الانهيار فوق رؤوس مشجعي كولو كولو، ليتم إنهاء الحصة التدريبية على الفور وتتحدث الأنباء وفقاً للصحافة المحلية في تشيلي عن عدم حدوث أي حالات وفاة حتى الآن كما لم يصب أحد بجروح خطيرة.

هرع رجال الإطفاء إلى مكان الحادث إضافة إلى مقدمي خدمات الرعاية الطبية الطارئة الذين ذهبوا لمساعدة الجرحى الذين تقدرهم وسائل الإعلام التشيلية بالمئات.

يُعد ملعب «مونومنتال» من أهم ملاعب تشيلي، واستضاف مباراتين في بطولة كوبا أميركا 2015، التي توج منتخب تشيلي بلقبها للمرة الأولى في تاريخه وفي عام 1993 ونظراً لمشكلات شبيهة تم تحديث الملعب.

وكانت أهم بنود التحديث تخفيض سعته إلى نحو 45 ألف متفرج والتي يبدو أنها لم تكن كافية لتخفيف الضغط على المدرجات وهو ما أدى إلى الحادث.