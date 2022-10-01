الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جوارديولا: هالاند تخلص من الإصابة بالعلاج الطبيعي

جوارديولا: هالاند تخلص من الإصابة بالعلاج الطبيعي
1 أكتوبر 2022 11:30

 
مانشستر (رويترز) 

أخبار ذات صلة
جوارديولا: هذا هو أهم أقسام منظومة السيتي
تين هاج ينتظر تحسن ماجوير

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، إن نجم فريقه النرويجي إرلينج هالاند، تخلص من مشاكل الإصابة التي عكرت صفو مسيرته في المواسم الأخيرة، كما دافع المدرب الإسباني عن قرار ناديه بإرسال أخصائي علاج طبيعي مع هالاند خلال وجوده مع منتخب بلاده.
وعانى هالاند الذي انضم إلى السيتي قادماً من بروسا دورتموند الألماني، من إصابة في أعلى الفخذ الموسم الماضي، لكنه شارك في جميع مباريات سيتي السبع في الدوري الممتاز حتى الآن، وأحرز 11 هدفاً.
ورداً على سؤال حول سفر أخصائي العلاج الطبيعي ماريو بافوندي مع هالاند، خلال وجوده مع منتخب النرويج، في العطلة الدولية الأخيرة، قال جوارديولا للصحفيين: الأمر ليس غريباً، وفي أحداث مثل بطولة أوروبا، أو كأس العالم يسافر كثير من خبراء العلاج الطبيعي مع اللاعبين.
وقبل لقاء قمة مدينة مانشستر بين سيتي ومانشستر يونايتد، أشار المدرب الإسباني، إلى أنه يعتبر قسم العلاج الطبيعي مهماً للغاية، بسبب دوره الفعال في العناية باللاعبين.
وأضاف جوارديولا: تعرض إرلينج في الموسم الماضي، لمعاناة كبيرة في دورتموند، كان مصاباً معظم أوقات الموسم، وانضم إلينا وهو يعاني من مشكلات، بعد خضوعه لجراحة بسيطة في الصيف، بدأ العمل مع ماريو ومع مانويل ريكو وآخرين، وبفضلهم وبفضل أخلاقياته في العمل طبعاً أصبح قادراً على اللعب بصورة منتظمة بعكس الموسم الماضي، العلاقة طيبة بين ماريو وإرلينج، وطلب منه السفر معه إلى النرويج، وحدث هذا بالفعل.
وسيلتقي السيتي صاحب المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز مع ضيفه وجاره مانشستر يونايتد الخامس في الترتيب الأحد.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
جوارديولا
إيرلينج هالاند
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©