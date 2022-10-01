«فارق النقاط» يشعل «الجولة الرابعة» في «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



ما بين الرغبة في «توسيع» فارق النقاط، وطموح المنافسين في «التقليص»، تعود عجلة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» إلى الدوران، بعد توقف استمر أسبوعين، بإقامة 4 مباريات يوم الأحد، تجمع الجزيرة «الوصيف» بـ7 نقاط أمام ضيفه بني ياس «الثامن» بـ4 نقاط، ويستضيف خورفكان «الأخير»، والباحث لحصد أول نقطة، نظيرَه الشارقة «الخامس» بـ4 نقاط.

ويلتقي في مواجهة «ديربي بر دبي» الوصل «المتعثر» بالخسارة في الجولات الثلاث الماضية، جاره النصر «السادس» بأربع نقاط، فيما يقتصر الفارق في مباراة عجمان أمام ضيفه دبا على نقطة تفصل «البرتقالي» السابع بأربع نقاط عن منافسه «النواخذة» العاشر، وتختتم الجولة يوم الاثنين بمباريات شباب الأهلي المتصدر بـ«العلامة الكاملة» أمام ضيفه الظفرة، فيما يحل العين ضيفاً على اتحاد كلباء، ويواجه الوحدة نظيره البطائح «الثالث» في الترتيب.

ويقود «الثنائي» كارلوس زاباتا متصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، ونيافا هيرمان صاحب المركز الثالث في القائمة ذاتها بـ4 أهداف، فريقهما الجزيرة في المباراة المرتقبة أمام بني ياس على استاد محمد بن زايد، ويتطلع «فخر أبوظبي» للعودة إلى سكة الانتصارات، بعد تعادله الأول في الجولة الماضية أمام العين 1-1، وهي النتيجة ذاتها التي حسمت مباراة «السماوي» أمام مضيفه البطائح «الثالث».

وتتركز الأنظار في انطلاقة «الجولة الرابعة»، على مباراة «الجارين» الوصل والنصر على ملعب «زعبيل»، في مواجهة خاصة بين المدربين الوطنيين علي حسن في الإدارة الفنية لـ«الأصفر»، وخالد شهداد في قيادة «الأزرق»، ولن تكون مهمة أصحاب الأرض في البحث عن الفوز الأول سهلة أمام «الضيف الثقيل» والذي نجح بدوره في تحقيق فوزه الأول أمام خورفكان 2-1 في الجولة الماضية.

وفي بقية المباريات، تتوقف حظوظ خورفكان في مغادرة المركز الأخير من دون رصيد من النقاط، على نتيجة المواجهة أمام ضيفه الشارقة على استاد «صقر بن محمد القاسمي»، ومُني «النسور» بالخسارة في ثلاث مباريات على التوالي، في الوقت الذي قدم فيه شباب «الملك» أداءً متبايناً بالخسارة 0-4 أمام شباب الأهلي، والفوز على بني ياس بـ«رباعية» في الثانية، قبل التعادل السلبي أمام عجمان في الجولة الماضية.

وعلى ملعب «راشد بن سعيد» في عجمان، تبدو الفرصة مواتية لأصحاب الأرض لاستغلال المواجهة أمام دبا صاحب خط الدفاع الأضعف في الدوري، بعدما استقبلت شباكه 10 أهداف في ثلاث مباريات، لتحقيق الفوز الثاني لـ«البرتقالي» بعد الأول أمام النصر 1-0 في الجولة الثانية.

الأحد



الجزيرة - بني ياس 17:15

عجمان - دبا 17:15

خورفكان - الشارقة 17:15

الوصل - النصر 17:15

الاثنين



الوحدة - البطائح 17:15

شباب الأهلي - الظفرة 17:15

اتحاد كلباء - العين 17:15