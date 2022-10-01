الأحد 2 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ماني.. «فك النحس»!

ماني.. «فك النحس»!
1 أكتوبر 2022 10:00

 
ميونيخ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مولر يحارب «كورونا الثالثة»!
والد هالاند يحدد وجهة نجله بعد السيتي!


استعاد بايرن ميونيخ توازنه ونغمة الانتصارات، بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 4-صفر، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني في كرة القدم التي شهدت تألق جمال موسيالا و«فكّ نحس» السنغالي ساديو ماني.
قبل هذه المباراة، لم يحصد بايرن سوى 3 نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة، إذ سقط في فخ التعادل أمام كل من بوروسيا مونشنجلادباخ وأونيون برلين بالنتيجة ذاتها 1-1 في المرحلتين الرابعة والخامسة وشتوتجارت 2-2 في السادسة، قبل أن يخسر أمام أوجسبورج صفر-1، وهي سابقة في تاريخ هذا النادي العريق منذ 21 عاماً.
وسجّل رباعيّة الفريق البافاري كل من لوروا سانيه، جمال موسيالا، والسنغالي ساديو ماني الذي فكّ صيامه التهديفي بعد خمس مباريات، وتوماس مولر.
وغاب ماني عن التهديف ولم يتمكن من هز الشباك في المباريات الخمس الأخيرة، في حين كان سجل خمسة أهداف في مبارياته الست الأولى منذ وصوله إلى بافاريا.
وبهذا الفوز، بات البايرن في المركز الثاني مؤقتاً مع 15 نقطة، فيما تراجع ليفركوزن «المكلوم» إلى المركز السادس عشر بخمس نقاط.
وبدأت الحماسة في المباراة مبكراً جداً، إذ افتتح النادي البافاري التسجيل في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة من موسيالا إلى سانيه الذي سدد بطريقة رائعة في الشباك.
وعاد موسيالا ليكون كابوساً لنادي ليفركوزن، عندما استلم كرة بعد لعبة جماعية ودخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك محرزاً الهدف الثاني، قبل أن يصنع الثالث بتمريرة إلى مانيه الذي سدد الكرة في الشباك «39».
وألغى الحكم هدفاً رابعاً للنادي البافاري، إذ وصلت كرة إلى ماني داخل منطقة الجزاء، ليستلمها ويسدد بقوة في الشباك «56»، غير أن النادي الضيف اعترض على الحكم مطالباً بإلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة قبله من الهولندي ماتيس دي ليخت ضد الإيفواري أوديلون كوسونو.
وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو «الفار» لتتبيّن صحة وجود خطأ وألغي الهدف.
وفيما كان يسعى ليفركوزن إلى الإفادة من تأثير إلغاء الهدف لتقليص الفارق، كان تألق الحارس إيمانويل نوير سداً في أكثر من محاولة.
وقبل ست دقائق من نهاية المباراة، ارتكب حارس ليفركوزن الفنلندي لوكاس هراديكي هفوة قاتلة، بعدما انزلق داخل منطقة الجزاء أثناء محاولة تمرير الكرة لأحد زملائه، لينقض عليها مولر ويضعها في الشباك محرزاً الهدف الرابع «84».
وكادت المباراة تنتهي بخماسية نظيفة عندما استخلص البديل ليون جوريتسكا كرة في منتصف الملعب وانطلق بها نحو منطقة الجزاء مطلقاً تسديدة قوية جاءت في الشباك الخارجية «90».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
ساديو ماني
توماس مولر
آخر الأخبار
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
الإمارات
مجلس إدارة شركة «قطارات عُمان والاتحاد للقطارات» يعقد اجتماعه الأول
اليوم 17:48
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
اليوم 17:43
من اللقاء
عربي ودولي
السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت
اليوم 17:40
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
الرياضي
إثارة كبيرة في ثالث جولات «تمهيدي المرموم»
اليوم 17:30
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©