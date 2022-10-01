ماني.. «فك النحس»!



ميونيخ (أ ف ب)



استعاد بايرن ميونيخ توازنه ونغمة الانتصارات، بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 4-صفر، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني في كرة القدم التي شهدت تألق جمال موسيالا و«فكّ نحس» السنغالي ساديو ماني.

قبل هذه المباراة، لم يحصد بايرن سوى 3 نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة، إذ سقط في فخ التعادل أمام كل من بوروسيا مونشنجلادباخ وأونيون برلين بالنتيجة ذاتها 1-1 في المرحلتين الرابعة والخامسة وشتوتجارت 2-2 في السادسة، قبل أن يخسر أمام أوجسبورج صفر-1، وهي سابقة في تاريخ هذا النادي العريق منذ 21 عاماً.

وسجّل رباعيّة الفريق البافاري كل من لوروا سانيه، جمال موسيالا، والسنغالي ساديو ماني الذي فكّ صيامه التهديفي بعد خمس مباريات، وتوماس مولر.

وغاب ماني عن التهديف ولم يتمكن من هز الشباك في المباريات الخمس الأخيرة، في حين كان سجل خمسة أهداف في مبارياته الست الأولى منذ وصوله إلى بافاريا.

وبهذا الفوز، بات البايرن في المركز الثاني مؤقتاً مع 15 نقطة، فيما تراجع ليفركوزن «المكلوم» إلى المركز السادس عشر بخمس نقاط.

وبدأت الحماسة في المباراة مبكراً جداً، إذ افتتح النادي البافاري التسجيل في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة من موسيالا إلى سانيه الذي سدد بطريقة رائعة في الشباك.

وعاد موسيالا ليكون كابوساً لنادي ليفركوزن، عندما استلم كرة بعد لعبة جماعية ودخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك محرزاً الهدف الثاني، قبل أن يصنع الثالث بتمريرة إلى مانيه الذي سدد الكرة في الشباك «39».

وألغى الحكم هدفاً رابعاً للنادي البافاري، إذ وصلت كرة إلى ماني داخل منطقة الجزاء، ليستلمها ويسدد بقوة في الشباك «56»، غير أن النادي الضيف اعترض على الحكم مطالباً بإلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة قبله من الهولندي ماتيس دي ليخت ضد الإيفواري أوديلون كوسونو.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو «الفار» لتتبيّن صحة وجود خطأ وألغي الهدف.

وفيما كان يسعى ليفركوزن إلى الإفادة من تأثير إلغاء الهدف لتقليص الفارق، كان تألق الحارس إيمانويل نوير سداً في أكثر من محاولة.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة، ارتكب حارس ليفركوزن الفنلندي لوكاس هراديكي هفوة قاتلة، بعدما انزلق داخل منطقة الجزاء أثناء محاولة تمرير الكرة لأحد زملائه، لينقض عليها مولر ويضعها في الشباك محرزاً الهدف الرابع «84».

وكادت المباراة تنتهي بخماسية نظيفة عندما استخلص البديل ليون جوريتسكا كرة في منتصف الملعب وانطلق بها نحو منطقة الجزاء مطلقاً تسديدة قوية جاءت في الشباك الخارجية «90».