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الرياضي

جوارديولا: هذا هو أهم أقسام منظومة السيتي

جوارديولا: هذا هو أهم أقسام منظومة السيتي
30 سبتمبر 2022 23:45

لندن (د ب أ)

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أثنى جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الجهاز الطبي بالفريق للحفاظ على جاهزية إيرلنج هالاند، مهاجم الفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن هالاند حقق بداية مذهلة منذ انضمامه لفريق مانشستر سيتي هذا الصيف، حيث سجل 14 هدفاً في 10 مباريات في كل المسابقات.
ورغم أن هالاند «22 عاماً» حقق أرقاماً جيدة من حيث المعدل التهديفي رغم مسيرته الصغيرة، إلا أنه عانى من إصابات عدة.
والآن وبعد أن شارك هالاند في مباريات مانشستر سيتي كافة، يأمل جوارديولا أن تكون هذه الإصابات أصبحت شيئاً من الماضي.
وقال جوارديولا: «كل العاملين بالنادي مهمون، ولكنني قلت دائماً لإدارة النادي إن أهم قسم هو قسم العلاج الطبيعي. فهم يهتمون بالأقدام».
وأضاف: «عانى هالاند كثيراً من الإصابات في الموسم الماضي مع دورتموند، وجاء إلينا ولديه مشاكل بسيطة بعد إجرائه جراحة في الصيف».
وأضاف: «بدأ العمل هنا مع اختصاصي العلاج الطبيعي ماريو بافوندي وآخرين، وبفضلهم وبالطبع معدل تدريباته، يمكنه اللعب بشكل دائم الآن. في الموسم الماضي لم يكن هذا ممكناً».
وأردف: «عندما يتمكن اللاعبون من اللعب في أغلب الأوقات فيرجع الفضل في ذلك إلى قسم العلاج الطبيعي».
وسافر بافوندي مع هالاند للعمل مع اللاعب والمنتخب النرويجي خلال فترة التوقف الدولي.
وقال جوارديولا: «هذا ليس غريباً. في أحداث مثل كأس العالم والبطولات الأوروبية، العديد من اختصاصيي العلاج الطبيعي يسافرون مع اللاعبين، وماريو اختصاصي علاج طبيعي استثنائي».
ويخوض هالاند اختباره الكبير التالي، بعد غدٍ الأحد عندما يستضيف مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد.

جوارديولا
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
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