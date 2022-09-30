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الرياضي

برج خليفة يطلق العد التنازلي لـ«إن بي إيه» أبوظبي

برج خليفة يطلق العد التنازلي لـ«إن بي إيه» أبوظبي
1 أكتوبر 2022 00:38

مراد المصري (دبي)

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نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، أمس، عرضاً بصرياً على برج خليفة في دبي، احتفالاً بإطلاق العد التنازلي لمباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري.
وجاء العرض خلاباً ومبهراً، ترقباً لاستضافة أبوظبي هذا الحدث الرياضي التاريخي للمرة الأولى في المنطقة، وذلك على البرج الأيقوني، مصحوباً بعرض ضوئي مذهل، حيث بدأت ساعة العد التنازلي تحت أضواء الليزر الملونة، على جدار أطول مبنى بالعالم، في حدث استثنائي يشكل «علامة فارقة» في تاريخ أحد أكثر الدوريات الرياضية متابعة على الساحة الدولية.
وتقام المباراتان التمهيديتان بين أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، حامل لقب الدوري لعام 2021، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس 6 و8 أكتوبر، وتندرج هذه الفعالية ضمن شراكة استراتيجية متعددة المحاور وتمتد لسنوات عدة مقبلة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.
يذكر أن الدائرة والرابطة أعلنتا مؤخراً تنظيم منطقة جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، تحتضن مجموعة كبيرة من التجارب الرياضية والترفيهية التفاعلية من 5 إلى 9 أكتوبر، في منارة السعديات، بما في ذلك فعاليات فنية وموسيقية، مستوحاة من إرث وثقافة الدوري. ويحظى زوار المنطقة بفرصة لقاء كوكبة من أساطير اللعبة ونجوم دوري المحترفين، ومشاهدة العروض الفنية الرسمية التي يتم تقديمها في مبارياته، والمشاركة في تحديات لاختبار مهاراتهم في كرة السلة، مع إمكانية شراء منتجات الدوري محدودة الإصدار.

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دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
دوري كرة السلة الأميركي
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