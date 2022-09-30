«رابطة المحترفين» تشيد بحضور الجماهير

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت رابطة المحترفين برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، بالدور الكبير للأندية المحترفة، والذي أسهم بتعزيز الحضور الجماهيري في الجولات الثلاث الماضية من «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي شهد استقطابات متميزة ونجوماً أضافوا قيمة فنية وتسويقية وإعلامية للمسابقة.

وأثنى المجلس على التسهيلات التي قُدمت للجماهير من الأندية، وتحسين تجربة يوم المباراة، ووجّه التحية إلى الجماهير التي أثرت المدرجات بتشجيعها الحضاري والتزامها بالأنظمة والقوانين، كما اطلع على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية، وسير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، والمشاريع القائمة والمستقبلية، مستحضراً الدور المحوري للرعاة والشركاء الاستراتيجيين، والذي أسهم بتحقيق النجاحات في مسيرة الرابطة.