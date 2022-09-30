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«طيران الإمارات دبي للسباعيات» تطرح تذاكر 2022

«طيران الإمارات دبي للسباعيات» تطرح تذاكر 2022
1 أكتوبر 2022 00:32

دبي (الاتحاد)

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تعود بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، إحدى جولات سلسلة إتش أس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، إلى الدولة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل. 
وتعد نسخة 2022 من البطولة الجمهور بتجربةٍ زاخرةٍ بالأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال والشباب، والأجنحة بما فيها سوق هوبس آند فود الجديدة، وخيمة الاحتفالات الودية للفرق، والمسرح الجديد «ذا هاوس». وتشكّل السلسلة العالمية لسباعيات الرجبي المحور الرئيسي لبطولة طيران الإمارات دبي للسباعيات التي بدأت استضافة منافسات السلسلة منذ انطلاقتها الأولى عام 1999، لا سيما أنها تشهد مشاركة مجموعة من أفضل لاعبي سباعيات الرجبي حول العالم. ومن المتوقع أن يستقبل المهرجان الرياضي ما يزيد على 100 ألف مشجع في نسخة هذا العام، لمتابعة منافسات الرجبي الحماسية على الملعبين الأول والثاني. 
وتستضيف البطولة فعالية فريكويسني أون 8، التجربة السمعية البصرية الاستثنائية، وبيتس أون تو، الوجهة الفريدة ذات الإطلالة الحماسية على الملعب الثاني، 3 من أبرز منسقي الأغاني في العالم، ما يتيح للمشجعين والزوار الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مشوقة وغنية بالعروض الموسيقية.
كما يشهد المهرجان زيادة في نسبة المشاركة في الأنشطة الرياضية، لا سيما مع إضافة مسابقة «وودون 3» للياقة البدنية.

بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي
سباعيات دبي للرجبي
الرجبي
بطولة سباعيات الرجبي
سباعيات الرجبي بدبي
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