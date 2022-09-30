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الرياضي

خيسوس تحت التهديد في «ديربي شمال لندن»

خيسوس تحت التهديد في «ديربي شمال لندن»
30 سبتمبر 2022 22:45

لندن (د ب أ) 

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قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، إنه يجب الإبقاء على التوازن في الطريقة التي يلعب بها مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس، في الوقت الذي يسعى فيه لمنعه من تلقي إنذار آخر والإيقاف.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن خيسوس تلقى أربع بطاقات صفراء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مبينة أن تلقيه بطاقة أخرى سيعرضه للإيقاف لمباراة واحدة.
وسيقود المهاجم البرازيلي الدولي، والذي سجل أربعة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى أرسنال قادماً من مانشستر سيتي، هجوم فريقه في مواجهة توتنهام في ديربي شمال العاصمة لندن في ملعب الإمارات غداً السبت.
وفي حال حصول خيسوس على بطاقة صفراء في مباراة الديربي، فإن ذلك يعني غيابه عن مواجهة ليفربول يوم الأحد في الأسبوع المقبل، لكن أرتيتا أكد أنه لن يطلب من مهاجمه تغيير طريقته في اللعب.
وقال أرتيتا: «إنه توازن ضعيف».
وأضاف: «هذا في طبيعته، أنه يلتحم كثيرا ويضع قدمه وجسده في مواجهة أي موقف».
وتابع: «لقد كان سيء الحظ بسبب عدد البطاقات الصفراء التي حصل عليها، بعض منها لم يكن من الممكن أن نمنعها لأنها مخالفات انضباطية، لكننا بالفعل نسعى لتجنب ذلك».
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

جابرييل خيسوس
ميكيل أرتيتا
أرسنال
توتنهام
ليفربول
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