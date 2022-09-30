كونتي يحذر من أرسنال «المتطور» وعقلية الفوز

لندن (د ب أ)

قال الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، إن فريقه سيواجه أرسنال "متطور" حينما يلتقيان هذا الأسبوع في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن توتنهام هزم جاره التقليدي أرسنال 3 / صفر في مايو الماضي، لينتزع بطاقة العبور لدوري أبطال أوروبا من خلال احتلاله المركز الرابع.

وكان من الصعب إيقاف أرسنال عن التعاقد والإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع كل من الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو وجابرييل خيسوس من مانشستر سيتي ، فيما قادهم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لقمة الدوري الإنجليزي بعد ثمانية مباريات قبل قمة يوم غد السبت في ملعب الإمارات.

وقال كونتي: "أعتقد أنني إذا رأيت ما حدث في أرسنال، أعرف أنهم دعموا أرتيتا خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "ترى ذلك حينما تثق في شخص وأرسنال أظهر ذلك في فترة صعبة مع أرتيتا ودعمه في كل وقت، الآن لديهم نتائج جيدة، الموسم الماضي لا ننسى أنهم كانوا ينافسون على مراكز التأهل لدوري الأبطال في آخر ثلاث مباريات".

وتابع كونتي: "لقد قاموا بخطوة جيدة، أعتقد أنهم في هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، لقد تعاقدوا مع لاعبين جيدين خاصة خيسوس وزينتشينكو من فريق مثل مانشستر سيتي، اثنان من اللاعبين اعتادا الفوز ولديهم عقلية الفوز، هذا مهم لأنني أرى أنهم نجحا في تطوير مستوى الفريق، ليس فقط الإمكانيات بل العقلية في أرسنال".

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 17 نقطة.