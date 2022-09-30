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الرياضي

«التدريب اليومي» يبعد هاو عن خلافة ساوثجيت

«التدريب اليومي» يبعد هاو عن خلافة ساوثجيت
30 سبتمبر 2022 21:30

لندن(د ب أ) 

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لا يبدو أن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، مستعداً لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرته وتدريب المنتخب الإنجليزي خلفا لجاريث ساوثجيت، في حال فقد الأخير منصبه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ساوثجيت لم يحقق الفوز في ست مباريات، بعدما انتهت مسيرة المنتخب في دوري الأمم الأوروبية بالهبوط للمستوى الثاني.
وأصبح هاو الرهان المفضل لكي يشغل منصب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، في حال جاءت مشاركة الفريق في كأس العالم في قطر مخيبة للآمال بالنسبة لساوثجيت، فيما يشاركه جراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، الترشيحات.
ورغم ذلك فإنه عند سؤاله حول تلك التكهنات في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، عن الأمر قال: "جاريث قام بعمل كبير، وأنا أعني ذلك من كل قلبي".
وأضاف: "لقد كنت محظوظاً كفاية لرؤية عمله وقضيت الكثير من الوقت في رؤية عمله وعمل ستيف هولاند، لقد كانوا رائعين بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، يجب عليك أن تتذكر كيف كانت إنجلترا قبل أن يتولى المسؤولية وما فعله للبلاد".
وتابع هاو: "أنا لا أقول لا أبداً، حينما يكون هناك شيئ اهتم به، لكن على المدى القصير، هذا الأمر ليس ضمن أولوياتي، كل ما أريد فعله هو لنيوكاسل وأن أجعلهم فريق أفضل".
وتابع: "قلت دائماً إنني أحب التدريب بشكل يومي وأن أكون مع اللاعبين في أرض التدريب، في المنافسات الدولية أن تبتعد عن اللاعبين لفترات طويلة، في المرحلة الحالية في حياتي، هذا شيء لا أود فعله".

نيوكاسل
جاريث ساوثجيت
دوري الأمم الأوروبية
كأس العالم 2022
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