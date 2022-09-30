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الرياضي

دبا الحصن يقبض على صدارة «الأولى» بـ«خماسية»

دبا الحصن يقبض على صدارة «الأولى» بـ«خماسية»
30 سبتمبر 2022 20:22

 
معتصم عبدالله (دبي)

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حتا يطارد «الفوز الأول» أمام جلف في «دوري الأولى»


قبض دبا الحصن على صدارة دوري الدرجة الأولى «مؤقتاً»، بفوزه العريض أمام مضيفه سيتي 5-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، في انطلاق الجولة الرابعة، والتي شهدت فوز حتا الأول في الدوري على ضيفه جلف أف سي 4-3 على استاد حمدان بن راشد.
وقاد العُماني المتألق محمد المربوعي دبا الحصن إلى الفوز الكبير أمام سيتي، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» من خماسية فريقه الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة «مؤقتاً»، فيما تجمد رصيد سيتي الذي تكبد الخسارة الأولى عند 5 نقاط في المركز السادس.
في المقابل، حول حتا تأخره أمام ضيفه جلف سيتي بهدفين، إلى فوز 4-3، وافتتح الضيوف التسجيل مبكراً بـ«ثنائية» أنطونيو كارلوس في الدقيقتين 3 و4، قبل أن يضيف أيوب بنيطو الهدف الثالث في الدقيقة 52، فيما أحرز أهداف «الإعصار» محمد يوسف في الدقيقة 16، وأيمن رشوق «ثنائية» في الدقيقتين 62 و93، و«البديل» عبدالله جاسم في الدقيقة 91، ليحصد حتا أول ثلاث نقاط في سجله، ويتقدم إلى المركز الـ14، فيما بقي جلف برصيد 3 نقاط.
وتستكمل الجولة السبت بمباريات العروبة مع الفجيرة، والرمس مع الجزيرة الحمراء، وفرسان هسبانيا مع بينونة، وتختتم الأحد بمباريات الذيد مع الحمرية، ومصفوت مع مسافي، والعربي مع التعاون، فيما يغيب الإمارات صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
حتا
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