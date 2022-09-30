تين هاج ينتظر تحسن ماجوير

لندن (د ب أ)

عاد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال إلى تدريبات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك قبل مباراة الديربي، التي ستشهد غياب هاري ماجوير- الذي يعتقد إريك تين هاج مدرب الفريق، أنه لاعب قادر على استعادة مستواه.

وسيخوض مانشستر يونايتد خلال عطلة نهاية الأسبوع أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فوزه على أرسنال 3/ 1 يوم 4 سبتمبر، بعد تأجيل مباراتيه أمام كريستال بالاس وليدز بسبب وفاة الملكة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر سيتي، سيقدم اختباراً قوياً لمانشستر يونايتد، الذي يبحث عن تحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الممتاز، وذلك في غياب ماجوير عن قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

وتعرض ماجوير لكدمة خلال فترة التوقف الدولي مع المنتخب الإنجليزي، وهي الفترة التي قضاها راشفورد ومارسيال في التدريب لاستعادة لياقتهما.

وقال تين هاج: «هاري ماجوير مصاب. أما بالنسبة للبقية أعتقد أن هناك شكوكاً بشأن مشاركة مارسيال».

وأضاف: «ولكنه تدرب مع الفريق طوال الأسبوع لذلك أنا سعيد للغاية بوضعه. إنه يقدم أداءً رائعاً في التدريبات، ويترك لدينا انطباعاً جيداً».

وأكد: «راشفورد عاد التدريبات، لذلك نحن سعداء بذلك. أما فيما يخص بقية اللاعبين، أعتقد أن الثنائي براندون ويليامز وأكسيل توانزيبي سيغيبان بسبب حاجتهما للتعافي لوقت أطول».

ولعب ماجوير بشكل كامل في المباراة التي خسرها المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإيطالي يوم الجمعة الماضي، كما لعب لمدة 90 دقيقة أخرى أمام المنتخب الألماني، عندما منح المنتخب الألماني ركلة جزاء، وفقد الكرة بشكل غريب قبل أن يسجل المنتخب الألماني هدفه الثاني.

هذا الأداء جدد الحديث بشأن ولاء جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، لماجوير 29 عاماً، الذي كان بعيداً عن مستواه المعروف مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ولكن تين هاج، مثل مدرب إنجلترا، مازال يثق في ماجوير ومتأكد من أن اللاعب سيتحسن.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: «في البداية، بالطبع يجب أن أدربه، يجب أن أدعمه. ولكني أدعمه لأنني أثق به».

وأضاف: «في الفترة التي عملت معه في استعدادات ما قبل الموسم، كان جيدا، أعتقد أنه كان جيدا للغاية- في التدريبات والمباريات».

وأضاف: «ثم ابتعد عن التشكيل الأساسي، ولكن هذا أيضاً متعلق بمستوى المدافعين الذين يلعبون الآن».

وأضاف: «يمكنني رؤية المميزات. حتى بعد غيابه عن الفريق. تدرب بشكل جيد للغاية ولكن الأهم من ذلك أن الجودة كانت موجودة».

وأردف: «ترى مسيرته، تقريبا خاض 50 مباراة دولية مع إنجلترا. مع ليستر ومانشستر يونايتد، يقدم عروضاً جيدة لذلك ما تراه هو أنه يتمتع بإمكانات عالية».

وأكد: «يعد ذلك الأمر متعلق به. باللاعبين في غرفة خلع الملابس، المدربين، كلنا نثق فيه. الأمر الآن متعلق به».

وقال: «هذا ما قلته له. واثق من قدرته على القيام بهذا. سيقلب الأمور».