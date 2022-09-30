بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو تنطلق من أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو، في صالة جو جيتسو أرينا في أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات، في فئات الناشئين والشباب والمحترفين والأساتذة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تقام 1 و2 أكتوبر بتنظيم من اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، منافسات الناشئين والشباب والأساتذة، بينما يشهد اليوم الثاني «غداً» منافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: تقام بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو قبل شهر من انطلاق بطولة العالم، والتي تليها مباشرة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وبالتالي فإن توقيتها مثالي لتعزيز جاهزية اللاعبين، وتكثيف استعداداتهم لخوض منافسات اثنتين من أبرز البطولات على أجندة الجو جيتسو العالمية.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى، لأنها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1400 نقطة تصنيفية عن كُل فئة تضاف للرصيد الذي يأهله لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، ما يعطيها قيمة إضافية ضمن بطولات الموسم.

وتستكمل إجراءات الوزن الرسمية لنزالات اليوم الأول، بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحاً، على أن تبدأ المنافسات في الساعة العاشرة صباحاً.