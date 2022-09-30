«الدون» يعاني «الاكتئاب»!



معتز الشامي (دبي)



الضغوط الهائلة التي يعاني منها كريستيانو رونالدو هذا الموسم مع مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، دليل على أن «الأسطورة» الذي شغل العالم في آخر 15 عاماً، بدأ يمر بمرحلة «أفول»، تسببت في اجتماع «الدون» مع أشهر معالج نفسي.

وأعترف رونالدو بأنه يمر بما يمكن اعتباره أصعب لحظة في حياته المهنية، ما أدى إلى طلب المساعدة من جوردان بيترسون عالم النفس الإكلينيكي المعروف، والذي نشر أوراقاً في أكثر المجلات الطبية شهرة في جميع أنحاء العالم بحسب صحيفة «ماركا».

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو قرأ كتاباً لبيترسون ووجده مفيداً لتوجيهه نفسياً خلال المرحلة الحالية، إلا أنه قرر لاحقاً دعوة الطبيب النفسي العالمي إلى منزله في مانشستر، أثناء زيارة بيترسون إلى إنجلترا منذ حوالي أسبوعين، ونشر «الدون» صورة له على «إنستجرام» برفقته.

ولم يكن أحد يعرف طبيعة الاجتماع أو الصورة التي جمعت بينهما، قبل أن يكشف جوردان نفسه، في برنامج شهير، خلال وجوده ضيفاً مع المذيع البريطاني بيرس مورجان، عن أن رونالدو تلقى العلاج، وبدا في حالة أفضل بكثير بعد لقائهما معاً.

وأضاف الطبيب في تصريحاته: واجه رونالدو بعض المشاكل في حياته قبل بضعة أشهر، وسبق أن شاهد بعض مقاطع الفيديو الخاصة، وقرأ أحد كتبي وأراد بعدها التحدث في منزله، واستمرت الجلسة ساعتين تقريباً، وتحدثنا عما يريده في المستقبل والعقبات التي يواجهها.

وأوضحت الصحيفة أنه ووفق ما أشار إليه الطبيب المعالج، فإن هذا ما يؤكد إصابة رونالدو بـ «الاكتئاب»، لذلك قرر طلب المساعدة، لأنه من الصعب على أحد أفضل لاعبي كرة القدم أن يمر بهذه اللحظة من الغموض.

ويأتي ذلك تزامناً مع ما ذكرته شقيقة رونالدو «كاتيا أفييرو» على منصة «أنستجرام»، عندما فتحت «أبواب جهنم» على المنتقدين وقالت: مشجعو الكرة البرتغاليون يفرغون ما في بطونهم في الطبق الذي يأكلون فيه في إشارة إلى أنهم «ناكرون للجميل» لهجومهم على شقيقها مؤخراً.