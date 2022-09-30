والد هالاند يحدد وجهة نجله بعد السيتي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في فيلم وثائقي بعنوان «القرار الكبير» مخصص للنجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، تحدث والده آلفي هالاند عن أولويات نجله بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق بروسيا دورتموند الألماني، وقال إن السيتي كان هو الخيار الأول لانتقال هالاند لأن هذا النادي في نظره ونظر نجله هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

وقال الأب إن بايرن ميونيخ الألماني كان هو الخيار الثاني، وريال مدريد الإسباني الخيار الثالث، بينما جاء باريس سان جيرمان الفرنسي خياراً رابعاً، ثم أتى بعد ذلك في الترتيب كل من ليفربول وبرشلونة وتشيلسي.

وأضاف والد هالاند: «كانت هذه الأندية في حيز تفكيرنا أيضاً لأنها فرق جيدة جداً ويقترب مستواها كثيراً من السيتي».

وعلى سؤال: لماذا وقع الاختيار في نهاية المطاف على مانشستر سيتي؟ جاءت الإجابة هذه المرة على لسان إيرلينج هالاند نفسه في الفيلم الوثائقي، إذ قال: «لم يحدث أن غيّرت النادي الذي ألعب له من أجل مدير فني (كوتش)، ولكن ما يفعله الإسباني بيب جوارديولا مع السيتي شيء رائع.. إنه أفضل مدرب في العالم، ومشروع السيتي هو أفضل مشروع رياضي في العالم حالياً».

غير أن والد هالاند لم يغلق الباب تماماً أمام الأندية الأخرى، وإنما أعطاها بصيصاً من الأمل عندما قال: «أعتقد إن ابني يريد أن يثبت قدرته على اللعب والتكيف في مختلف بطولات الدوري الأوروبية، وقد يبقى في السيتي ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير، ثم يمكنه بعد ذلك أن يلعب على سبيل المثال عامين ونصف عام في ألمانيا وعامين ونصف عام أخرى في إنجلترا ثم بعد ذلك يشد الرحال إلى إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا».

جدير بالذكر أن عقد إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي يمتد حتى يونيو 2027.