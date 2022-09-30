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الرياضي

بمشاركة 50 محملاً.. «أبوظبي 22» يبحر في على كورنيش العاصمة

بمشاركة 50 محملاً.. «أبوظبي 22» يبحر في على كورنيش العاصمة
30 سبتمبر 2022 17:45

مصطفى الديب (أبوظبي)
ينطلق غداً على كورنيش العاصمة سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
ويقام السباق لمسافة 10 أميال بحرية، ويشهد إقبالاً كبيراً من فئة الشباب، حيث وصل عدد المحامل المشاركة إلى 50 محملاً، وذلك في ظل تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين، فضلاً عن كون هذه الفئة هي المعنية بالشباب.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقامة سباقين، الأول سباق ياس لفئة 22 قدماً، والثاني النوف لفئة 43 قدماً، وذلك بعد العودة من التوقف الصيفي الذي استمر لأكثر من 3 شهور.
من جهته، أعرب ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، عن ثقته في خروج السباق بشكل جيد للغاية على الصعيدين الفني والتنظيمي، لاسيما في ظل التزام الجميع باللوائح والقوانين المنظمة.
وأكد أن السباقين الماضيين لفئتي 22 و43 قدماً شهدا إقبالاً كبيراً على الحضور والمشاركة من مختلف الفئات، خاصة سباق النوف الذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وكذلك سباق ياس، وهو ما يبشر بمشاركة كبيرة في سباق أبوظبي المقرر له السبت المقبل على كورنيش العاصمة.
وتوجه المهيري بالشكر إلى شركاء النادي من رعاة وجهات حكومية على الدعم الدائم والمستمر، والجهود المبذولة بشكل دائم في إنجاح الأحداث والسباقات التي تقام تحت مظلة أبوظبي للرياضات البحرية.
وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع فيما هو قادم من سباقات، مشيراً إلى عدم وجود خاسر من المشاركة في سباقات البحر والتراث الوطني الأصيل.

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