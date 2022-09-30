«دلهي بولز» يضم أسطورة الكريكيت إلى «أبوظبي T10»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق دلهي بولز عن انضمام اللاعب الدولي السابق هربهاجان سينج إلى تشكيلته، لينضم إلى مجموع اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم للمشاركة في النسخة السادسة من دوري أبوظبي للكريكيت T10، ما عزز صفوف الفريق الشهير في رياضة الكريكيت.

وينضم اللاعب الدولي الهندي السابق إلى زميله في فريق شيناي سوبر كينج سابقاً، البطل دواين برافو الذي سيشارك في قيادة الفريق أيضاً في هذه النسخة من الدوري. كما يلعب في صفوف دلهي بولز نجوم شباب مميزون مثل تيم ديفيد، رحمن الله جورباز، ويل جاك، دومينيك دراكيس، فضل الحق فاروقي، وغيرهم من اللاعبين، فيما يتولى آندي فلاور مهمة تدريب الفريق.

ويتمتع هربهاجان بمسيرة رياضية مرموقة امتدت لأكثر من عقدين، كان أول ظهور له في مباراة دولية في عام 1998، وفاز بكأس العالم للكريكيت T20 2007 وكأس العالم للكركيت في بطولة اليوم الواحد مع منتخب الهند لعام 2011 وأحرز هربهاجان، المعروف أيضاً باسم بهاجي ثلاث ميداليات في الدوري الهندي.

وقبيل مشاركته لأول مرة في دوري كريكيت T10 الديناميكي، قال هربهاجان: «يسعدني الانضمام لفريق دلهي بولز والمشاركة للمرة الأولى في دوري أبوظبي للكريكيت T10 هذا العام، وتغمرني مشاعر الحماس لإتاحة الفرصة لي لخوض هذا التحدي. وآمل أن أترك بصمتي في البطولة وأن أساعد فريقي في الفوز بلقبه الأول في الدوري».