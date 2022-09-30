«ديربي الوسط» يتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر مباراة النصر أمام ضيفه الوصل، مساء غد «السبت»، واجهة انطلاقة الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي يعود ليواصل مشوار الإثارة، بعد «التوقف الأول»، والذي أعقب نهاية الجولة الثالثة 16 سبتمبر الماضي، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، التي شهدت مشاركة لافتة لنجوم «دورينا» على صعيد اللقاءات الرسمية في «دوري الأمم الأوروبية»، والمباريات الودية الدولية، ومن بينها مباراتا «الأبيض» أمام باراجواي 0-1، وفنزويلا 0-4 خلال معسكره الإعدادي بالنمسا.

وينطلق مشوار «الجولة الرابعة»، بإقامة 4 مواجهات مرتقبة، تتصدرها قمة «العميد» أمام ضيفه «الإمبراطور»، على ستاد آل مكتوم، والشارقة «المتصدر» مع خورفكان، في «مباراة عاطفية» هي الأولى لعبدالعزيز العنبري مدرب «النسور» الحالي، ونجم ومدرب «الملك» السابق، بجانب مباراتي بني ياس مع الجزيرة، ودبا مع عجمان، وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمباريات البطائح مع الوحدة، الظفرة مع شباب الأهلي، والعين مع اتحاد كلباء.

وتستحق قمة النصر وضيفه الوصل لقب «ديربي الوسط»، عطفاً على مركز الفريقين في الترتيب العام للدوري، حيث يحتل «العميد» المركز السادس وله 5 نقاط، ويليه الوصل «السابع» بالرصيد ذاته، في انتظار نتيجة «فض الاشتباك» بين الغريمين اللذين يعتبران أيضاً أكثر فريقين في «متوسط الاستحواذ» في الدوري خلال الموسم الحالي، بمعدل 67.6% للنصر، مقابل 64.7% للوصل.

وتتجه الأنظار في «ديربي بر دبي»، إلى الوجوه الجديدة في تشكيلة الفريقين، حيث تترقب جماهير «العميد» الظهور الرسمي الأول لنجمها المغربي عادل تاعرابت المنضم حديثاً، بديلاً للبرازيلي جاندير، فيما عزز «الأصفر» صفوفه خلال فترة التوقف بضم «الثنائي» المدافع محمد جابر قادماً من شباب الأهلي، والمهاجم البرازيلي «المقيم» لويز جيليرمي.

وتضم قائمة الفريقين 8 لاعبين يتأهبون لخوض «الديربي الأول» أبرزهم في النصر ثنائي الدفاع البرازيلي لوكاس الفيس، والشاب مايد الطنيجي، والمهاجم ديمبو داربوي، فيما تبرز في الوصل أسماء أخرى أمثال المدافع سفيان بوفتيني، والمهاجمين جابريل، وتوماس شانكالاي الذي اكتفى بخوض مباراة واحدة أمام البطائح 2-1 في الجولة الثانية.

وتعد مباراة «الديربي« المنتظرة الرقم 27 في تاريخ مواجهات النصر والوصل في دوري المحترفين، حيث يتفوق «الأزرق» برصيد 13 انتصاراً مقابل، 6 انتصارات لـ «الأصفر»، في الوقت الذي حسم فيه التعادل 7 لقاءات.

وبعيداً عن أجواء القمة، يعود الوطني عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان الحالي إلى ملعب ناديه السابق الشارقة، والذي قاده إلى التتويج بدرع الدوري موسم 2018- 2019، في مباراة منتظرة، هي الأولى للعنبري أمام «الملك».

وتنطوي المباراة على صعوبات كبيرة لخورفكان صاحب المركز قبل الأخير برصيد «نقطة»، أمام الشارقة المتصدر بـ «العلامة الكاملة» بتسع نقاط، ويملك «الأخير» الأفضلية في المواجهات المباشرة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة خلال 6 مباريات أمام «النسور»، بالفوز في 5 لقاءات والتعادل في واحدة.

وتصطدم رغبة بني ياس في العودة إلى «سكة الانتصارات»، بعد التعثر في آخر جولتين، بطموحات مضيفه الجزيرة المنافس على الصدارة بـ «العلامة الكاملة»، غير أن مهمة «السماوي» لن تكون سهلة أمام «فخر أبوظبي»، والذي يعد الفريق الأكثر فوزاً على بني ياس في الدوري برصيد 13 انتصاراً، مقابل 3 انتصارات لأصحاب الأرض، والتعادل 6 مرات.

ويبحث دبا وعجمان عن «الفوز الأول» في الدوري، خلال مواجهة الفريقين على ملعب «النواخذة»، ويتساويان برصيد نقطة لكل قبل المواجهة السابعة التي تجمعهما في دوري المحترفين، حيث يتفوق عجمان برصيد 4 انتصارات مقابل فوز وحيد لدبا، والتعادل في مباراة.

التعادل الغائب!



غابت نتيجة التعادل عن آخر 12 مباراة في «ديربي بر دبي» بين النصر والوصل، حيث تميل كفة الأفضلية لـ «الأزرق» برصيد 7 انتصارات مقابل 5 مرات لـ «الأصفر» قبل مباراة الليلة، ويتفوق «العميد» برصيد 45 هدفاً في مجمل لقاءات الفريقين في الدوري، مقابل 32 هدفاً لـ «الإمبراطور».

مبخوت «السر السماوي»



يقف علي مبخوت «الهداف التاريخي» لـ «دورينا» على رأس قائمة هدافي مباريات الجزيرة وبني ياس برصيد 15 هدفاً، وأسهم مهاجم «فخر أبوظبي» في تسجيل هدف على الأقل في آخر 10 مباريات لفريقه أمام «السماوي» في الدوري، بعدما سجل 13 وصنع هدفاً.

جاجا «الظهور الأول»



يتطلع البرازيلي جاندير برينو الملقب بـ «جاجا» إلى الظهور بشكل مغاير، في مباراته الأولى مع ناديه الحالي دبا، بعدما انتقل إلى صفوف الأخير قادماً من النصر، وكان جاجا «23 عاماً» قد خاض الجولات الثلاث الأولى للدوري بقميص «العميد» من دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

مبخوت «السر السماوي»



يقف علي مبخوت «الهداف التاريخي» لـ «دورينا» على رأس قائمة هدافي مباريات الجزيرة وبني ياس برصيد 15 هدفاً، وأسهم مهاجم «فخر أبوظبي» في تسجيل هدف على الأقل في آخر 10 مباريات لفريقه أمام «السماوي» في الدوري، بعدما سجل 13 وصنع هدفاً.



اليوم

الشارقة - خورفكان 17:15

بني ياس - الجزيرة 17:15

دبا - عجمان 20:00

النصر - الوصل 20:00

غداً

البطائح - الوحدة 17:15

الظفرة - شباب الأهلي 17:15

العين - اتحاد كلباء 20:00





