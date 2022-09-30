«البريميرليج» يعود ملتهباً بقمة لندن وديربي مانشستر

لندن (أ ف ب)

تعود منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بدربيَيْن ناريين، يجمع الأول السبت أرسنال المتصدر وضيفه توتنهام المتخلف عنه بنقطة في افتتاح المرحلة التاسعة، في مسعى خصمَي شمال لندن للإثبات أنهما مرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم، والثاني الأحد بين مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب الذي يدرك خطورة ضيفه يونايتد المتجدد هذا الموسم.

وكانت وفاة الملكة إليزابيث الثانية أربكت المنافسات قبل النافذة الدولية مع تأجيل مباريات المرحلة السابعة، بالإضافة إلى ثلاث مباريات من الثامنة بينها تشيلسي ضد ليفربول ومانشستر يونايتد مع ليدز.

يتصدر أرسنال الدوري على بُعد نقطة عن كل من مانشستر سيتي وتوتنهام، وفي حين ترنحت أندية مانشستر يونايتد وتشلسي وليفربول بداية الموسم، ما فتح المجال أمام خصمَي شمال لندن للدخول في المنافسة على اللقب.

وتحمل المواجهة طعماً ثأرياً من جانب «المدفعجية» بعد أن خطف منهم توتنهام في نهاية الموسم الماضي المركز الرابع الأخير، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليهم 3-صفر قبل ثلاث مباريات من النهاية، قبل أن يخسر أيضاً ضد نيوكاسل ويفسد فرصة التأهل إلى البطولة القارية للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

منتشياً بتفوقه على أرسنال، أذعن دانيال ليفي رئيس توتنهام لمطالب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي وأنفق الأموال لضم العديد من اللاعبين، ما عزز عامل الشعور بالرضا حول النادي.

أظهر كونتي جانبه الذي لا يرحم في مباراة توتنهام الأخيرة، عندما أبقى سون هيونج مين على مقاعد البدلاء، بعد أن فشل هذا الموسم في هز الشباك في أول ثماني مباريات، قبل أن يدخل النجم الكوري الجنوبي في الشوط الثاني، ويدك شباك ليستر سيتي بـ«هاتريك» خلال الفوز 6-2 قبل التوقف الدولي.

وبينما يؤكد صعود توتنهام على حنكة كونتي الإدارية، يمكن القول إن الإسباني ميكيل أرتيتا هو من قام بالعمل الأكثر إثارة للإعجاب هذا الموسم.

كان من الممكن أن تشكل حسرة نهاية الموسم الماضي ضربة قوية لإعادة البناء التدريجي لنادٍ يعاني منذ فترة طويلة، حتى قبل نهاية عهد المدرب الفرنسي الأسطوري أرسين فينجر.

لكن أرتيتا عرف كيفية المحافظة على انسجام الفريق بفضل مجموعة من الشباب الموهوبين، بالإضافة إلى الذين وصلوا هذا الصيف أمثال البرازيلي جابريال جيسوس والأوكراني ألكسندر زينشنكو.

وكانت المباراة الوحيدة التي خاضها الفريق الأحمر ضد أحد الستة الكبرى حتى الآن، أمام مانشستر يونايتد وخسرها 1-3، لذا يسعى أرتيتا إلى الفوز والتأكيد أن أفضل بداية للفريق منذ 2004، بعد فوزه بالمباريات الخمس الأولى، لم تكن مصادفة.

يقف التاريخ إلى جانبه، إذ فشل توتنهام في الفوز في معقل أرسنال في الدوري في آخر 11 مباراة، وتحديداً منذ 2010، إلا أن المدفعجية الذين خسروا مرة واحدة في آخر 29 مباراة على أرضهم في الدوري ضد سبيرز، يتحتم عليهم فرملة النجم هاري كين، حيث سجل مهاجم توتنهام 13 هدفاً في 17 مباراة خاضها في ديربي شمال لندن، بينها ثنائية الفوز الأخير 3-صفر نهاية الموسم الماضي.

ومنذ وصوله إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، يتصدر النروجي إيرلينج هالاند الحديث في كل مرحلة، بعد أن دك شباك خصومه بـ 11 هدفاً في أول سبع مباريات.

سيعوّل عليه سيتي مجدداً في الديربي المنتظر أمام جاره يونايتد على ملعب الاتحاد، في مسعاه لفوز ثالث توالياً على غريمه في الدوري.

وسيسعى الهداف الفتاك ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من 11 هدفاً في أول عشر مباريات في الدوري الممتاز، إذ يحمل هذا الرقم حالياً كل من ميك كوين والسنغالي بابيس سيسيه والإسباني دييجو كوستا، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في أول أربع مباريات له خارج قواعد فريقه، في الفوز 3-صفر على ولفرهامبتون قبل التوقف الدولي.

يحتل سيتي الذي لم يخسر بعد هذا الموسم في الدوري «خمسة انتصارات وتعادلان» المركز الثاني بفارق خمس نقاط أمام يونايتد الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة.

وتمكن الشياطين الحمر بقيادة مدربهم الجديد الهولندي إريك تن هاج من الانتفاضة، بعد بداية كارثية للموسم إثر هزيمتين توالياً، وتحقيق أربعة انتصارات متتالية، بينها على كل من ليفربول وأرسنال.

أما سيتي فسيلعب مع أحد الستة الكبار للمرة الأولى هذا الموسم، علماً أنه تفوق على يونايتد ذهاباً وإياباً في الدوري الموسم الماضي.

من جهة يونايتد، تحوم الشكوك حول مشاركة ماركوس راشفورد الذي سجل ضد كل من ليفربول وأرسنال مع استمرار غياب الفرنسي أنتوني مارسيال، لكن تن هاج يملك خيارات مع البرازيلي أنتوني وجايدون سانشو والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الساعي لإثبات نفسه هذا الموسم، وذلك قبل توجه الفريق إلى قبرص لمواجهة أومونيا نيقوسيا الخميس في يوروبا ليج.

وتنتظر ليفربول الثامن مهمة صعبة السبت أمام ضيفه برايتون الرابع، مفاجأة الموسم، إلا أن الأخير سيخوض مباراته الأولى من دون مدربه جراهام بوتر الذي انتقل لتدريب تشيلسي في أعقاب إقالة الألماني توماس توخيل.

وبعد أن قاد الـ «بلوز» للمرة الأولى ضد ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري الأبطال (1-1)، سيطلق بوتر حملته مع النادي اللندني في الدوري السبت ضد المضيف كريستال بالاس قبل المباراة النارية المرتقبة ضد ميلان الإيطالي الأربعاء في دوري الأبطال على ملعب «ستامفورد بريدج» والمطالب فيها بالفوز في حال أراد بلوغ الأدوار الإقصائية، إذ يتذيل الترتيب بعد تعادل وخسارة افتتاحية أمام دينامو زغرب الكرواتي أعلن على إثرها تشيلسي في اليوم التالي إقالة توخيل.