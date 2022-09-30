النصر والوصل.. «ملوك الاستحواذ» و«أبطال التمريرات»!



سلطان آل علي (دبي)



يشهد «دوري أدنوك للمحترفين» في الجولة الرابعة مباراة «ديربي خاص» بين النصر والوصل، إضافة إلى كل التاريخ الكبير بين الفريقين والندية المستمرة، فإن القمة في هذا الموسم تجمع بين أعلى فريقين في معدل اللعب الفعلي بالدقائق، بعد مرور 3 جولات.

يتصدر «الإمبراطور» الدوري بمعدل لعب يبلغ 33 دقيقة في كل مباراة، ويأتي «العميد» خلفه مباشرة بمعدل لعب 32 دقيقة، ويعد الوصل صاحب أعلى معدل لعب فعلي في الدوري، خلال مباراته أمام البطائح، والذي بلغ 37:49 دقيقة.

وإذا ما نظرنا إلى أسلوب النصر والوصل في بداية الموسم، نجد أن التقارب الفني كبير جداً بين قطبي «الديربي الكبير».

على مستوى الاستحواذ، يتصدر النصر بمعدل بلغ 67% خلال 3 جولات، ويأتي الوصل وصيفاً بمعدل 64%. أما على مستوى التمرير، يحضر الفريقان كذلك ضمن أندية القمة، حيث يتصدر «الأزرق» القائمة بـ1790 تمريرة، و«الأصفر» في المركز الثالث بـ1626 تمريرة.

وبالنسبة للتمريرات الناجحة بملعب المنافس، يبحث الفريقان عن القمة حيث يأتي النصر أولاً بـ797 تمريرة، والوصل ثانياً بـ762 تمريرة.

ويضم «ديربي بر دبي» بين النصر والوصل أعلى الممررين في «دورينا» خلال 3 جولات، وعلى مستوى التمريرات الصحيحة نجد 7 لاعبين من أعلى 10 ممررين في الدوري من النصر والوصل، حيث يملك «العميد» 4 أسماء ضمن القائمة، وفي الصدارة طارق أحمد بـ303 تمريرات، وفي المركز الرابع توزي «193 تمريرة»، والسادس لوكاس سيلفا «186 تمريرة»، والتاسع جلوبر ليما «174 تمريرة». فيما يملك «الإمبراطور» 3 أسماء متمثلة في عمر عبدالرحمن بالمركز الثالث بـ200 تمريرة، والخامس بوبليتي «193 تمريرة»، والسابع سفيان بوفتيني «182 تمريرة».

ويملك النصر في هذا الموسم ميزة خاصة بالفريق، تعطيه سلاحاً مهماً لتفكيك التنظيم وأفضلية على الدفاعات، ويعد «العميد» أكثر الأندية نجاحاً في عدد المراوغات بـ33 مراوغة ناجحة، والرقم يمثل ضعف ما قام به الوصل، والذي نجح في 16 مراوغة، ويعد ريان مينديز ثاني اللاعبين نجاحاً في المراوغات بـ8 مرات.