ديوكوفيتش يتقدم المشاركين في دوري التنس العالمي

دبي (الاتحاد)



يتقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والبولندية إيجا شفيونتيك قائمة المشاركين في دوري التنس العالمي الذي يقام في ضيافة دبي، من 19 و24 ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن باقي قائمة النجوم في الأيام المقبلة.

ولا يقتصر الأمر بالنسبة على مشاركة عدد من أفضل اللاعبين من فئتي الرجال والسيدات على المستوى العالمي، وإنما يشهد أيضاً أجواءً حافلة بالمرح، كما يتضمن الحدث منافسات من مجموعتين، مع إقامة مباريات الفردي والزوجي المختلط وكسر التعادل، بمجموعة من عشر نقاط لتحديد الفائز عند الحاجة لذلك.

وبعد انتهاء المباريات، يمكن لحاملي التذاكر ومتابعي «العرض الأقوى في الملعب»، الاستمتاع بحفل موسيقي مذهل يضم كبار الفنانين من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنهم الدي جي الهولنديين «تييسو» و«أرمين فان بيورن»، بوصفهما من أبرز منسقي الأغاني في العالم.

ويأتي ديوكوفيتش، الذي يعتبر بلا شك من أفضل لاعبي التنس على الإطلاق، في مقدمة الرجال المشاركين، فيما ستكون شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً على رأس قائمة السيدات.

ومع مشاركة أكثر الأسماء شهرة في الرياضة في المنافسات التي تقام على أرض ملعب كوكا كولا أرينا، يمكن لعشاق التنس والموسيقى على حد سواء، الاستمتاع بتجربة وأجواء لا تُنسى.

وقال راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي: «البطولة ستكون حدثاً لا مثيل له، وتقدم أسلوباً جديداً وفريداً وجذاباً للعبة التنس، وخليطاً مذهلاً من الرياضة والترفيه معاً، ومتشوقون للترحيب بجماهير المتابعين من جميع أنحاء العالم والذين يحضرون الحدث المرتقب.

ويعتبر ديوكوفيتش من أبرز اللاعبين على المستوى العالمي، ويحمل في جعبته 21 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، ومن ضمنها 9 ألقاب في بطولة أستراليا، ولقبين في بطولة فرنسا، و7 ألقاب في ويمبلدون، و3 ألقاب في بطولة أميركا، بالإضافة إلى إحرازه 5 ألقاب في نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس.

وتصل شفيونتيك، التي تتصدر تصنيف لاعبات التنس المحترفات، إلى دبي بعدما حققت الانتصارات في بطولات الجراند سلام، حيث أحرزت لقبي بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة أميركا المفتوحة 2022.

وقال ديوكوفيتش: «هذا الحدث الجديد مذهل بلا شك، وأحب اللعب في دبي، وسبق لي أن حققت العديد من الانتصارات فيها على مر السنين واستمتعت بحضور الجمهور، إلا أن البطولة القادمة ستكون مختلفة بالطبع، والمشاركة فيها أمراً رائعاً».

وأوضحت شفيونتيك، حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة بقولها: «لا شك أن المفهوم الجديد الذي يجمع بين المنافسات والترفيه يضفي مزيداً من الحماس والتشويق للمباريات، حيث نتطلع جميعاً إلى مشاهدة الأداء الاستثنائي فترة المباريات، خاصة في ظل الدعم الذي توفره مدينة دبي المنصة المتميزة لتقديم مفهوم جديد ومبتكر لرياضة التنس، لذا أتطلع بحماس شديد لمشاركتي في المنافسات على أرضها».

و يشارك أيضاً في الحدث اللاعب ألكسندر زفيريف، النجم الصاعد الذي وصل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي هذا العام، إضافة إلى اللاعب كيريوس، الذي يعد الشخصية الأكثر حيوية في الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، وضمن فئة السيدات، تنضم اللاعبة سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، واللاعبة إيلينا ريبكاينا، حاملة لقب الحالية في بطولة ويمبلدون، إلى مجموعة النجوم العالميين المشاركين في المنافسات.

تجرى القرعة أول نوفمبر، ويتوزع 16 لاعباً إلى 4 فرق، مع اتباع نظام راوند روبن «الكل ضد الكل» للمنافسة ضمن البطولة، وتقام مواجهة بين أول فريقين في اليوم الأخير من المباريات لتحديد الفائز النهائي بدوري التنس العالمي.