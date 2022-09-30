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الرياضي

العنبري يعود إلى الشارقة بعد 344 يوماً

العنبري يعود إلى الشارقة بعد 344 يوماً
30 سبتمبر 2022 15:30

 
علي معالي (الشارقة)

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يعود عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان إلى الشارقة، بعد 344 يوماً، عندما يقود «النسور» أمام «الملك»، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، السبت، بعدما غادر الشارقة 22 أكتوبر الماضي، عقب الخسارة أمام النصر بـ «ثلاثية»، وإسناد المهمة إلى الروماني كوزمين.
وأعاد العنبري الألقاب الغائبة عن «الملك» سواء الدوري أو كأس السوبر، إلا أن الجولة السابعة لبطولة الموسم الماضي وضعت نهاية لمسيرة المدرب.
واليوم يعود العنبري مجدداً، ولكن مدرباً لـ «النسور» الذي يعاني هذا الموسم بحصوله على «نقطة» من 3 مباريات، وبالتالي فإن الموقف غاية في الصعوبة، وهو يلتقي فريقه السابق.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
خورفكان
عبدالعزيز العنبري
كوزمين
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