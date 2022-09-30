السبت 1 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الدراجات يشارك في «عربية المضمار»

الدراجات يشارك في «عربية المضمار»
30 سبتمبر 2022 14:32

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كبار المواطنين.. بركة الدار
سفير كازاخستان لدى الدولة لـ«الاتحاد»: 30 عاماً من الصداقة والتعاون مع الإمارات


تغادر بعثة الدراجات يوم الأحد المقبل إلى القاهرة، للمشاركة في البطولة العربية للمضمار، والتي تقام 5 إلى 8 أكتوبر، وتضم 21 شخصاً، منهم 13 لاعباً ولاعبة، برئاسة خليفة بن عمير، نائب رئيس مجلس الإدارة، ويحاول البطل الأولمبي يوسف ميرزا، تكرار إنجازات الموسم الماضي.
وتقام البطولة العربية للمضمار فقط في القاهرة، على أن تستكمل بطولة الطريق والدراجات الجبلية في الإمارات خلال ديسمبر المقبل.
ويترأس الوفد خليفة بن عمير، ومعه عبدالله سويدان المدير الفني، خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة، مشرفة على منتخب السيدات، حمد المرزوقي، إداري فريق الكبار، بدر علي ثاني، مدرباً، وأحمد معيوف فني الدراجات، وجون مدلكاً.
وتضم البعثة 13 لاعباً ولاعبة وهم يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد النقبي، عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، هدى حسين، مروة كاهور.
وحقق منتخب الدراجات نتائج تاريخية في البطولة العربية المجمعة بالقاهرة خلال العام الماضي، ويأمل في تكرار الإنجازات والفوز بعدد من الميداليات.

الإمارات
الدراجات الهوائية
يوسف ميرزا
البطولة العربية للمضمار
القاهرة
آخر الأخبار
ميسي.. «القرار النهائي» بعد «الحلم الأخير»!
الرياضي
ميسي.. «القرار النهائي» بعد «الحلم الأخير»!
اليوم 10:30
تعبيرية
دنيا
أحكام بالسجن بحق مهربين لسلاحف
اليوم 10:29
من موقع الحادث
عربي ودولي
ألمانيا تقوم بدوريات بحرية بعد انفجارات «نورد ستريم»
اليوم 10:25
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
الرياضي
«الكاف» يسحب تنظيم «أمم 2025» من غينيا
اليوم 10:15
ماني.. «فك النحس»!
الرياضي
ماني.. «فك النحس»!
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©