الدراجات يشارك في «عربية المضمار»



دبي (الاتحاد)



تغادر بعثة الدراجات يوم الأحد المقبل إلى القاهرة، للمشاركة في البطولة العربية للمضمار، والتي تقام 5 إلى 8 أكتوبر، وتضم 21 شخصاً، منهم 13 لاعباً ولاعبة، برئاسة خليفة بن عمير، نائب رئيس مجلس الإدارة، ويحاول البطل الأولمبي يوسف ميرزا، تكرار إنجازات الموسم الماضي.

وتقام البطولة العربية للمضمار فقط في القاهرة، على أن تستكمل بطولة الطريق والدراجات الجبلية في الإمارات خلال ديسمبر المقبل.

ويترأس الوفد خليفة بن عمير، ومعه عبدالله سويدان المدير الفني، خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة، مشرفة على منتخب السيدات، حمد المرزوقي، إداري فريق الكبار، بدر علي ثاني، مدرباً، وأحمد معيوف فني الدراجات، وجون مدلكاً.

وتضم البعثة 13 لاعباً ولاعبة وهم يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد النقبي، عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، هدى حسين، مروة كاهور.

وحقق منتخب الدراجات نتائج تاريخية في البطولة العربية المجمعة بالقاهرة خلال العام الماضي، ويأمل في تكرار الإنجازات والفوز بعدد من الميداليات.