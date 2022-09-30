«فرسان اليد» يختتم معسكر البحرين



رضا سليم (دبي)



أنهى شباب الأهلي لكرة اليد المعسكر الخارجي بالعاصمة البحرينية المنامة، استعداداً للاستحقاقات المحلية، والتي بدأها «الفرسان» بكأس الإمارات للرجال، واختتم الفريق المعسكر بالمباراة الودية أمام الأهلي البحريني، وهي الرابعة والأخيرة، وانتهت لمصلحة «الفرسان» 33-31.

وحضر المباراة الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، والشيخ عبد الرحمن بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي النجمة البحريني، يرافقهم اللواء طلال الشنقيطي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلي عيسى اسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، وماجد سلطان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وماجد أهلي عضو مجلس الإدارة .

ووجه محمد أحمد المري الشكر إلى مجلس إدارة نادي النجمة على حُسن الضيافة واستقبال معسكر فريق رجال اليد بالبحرين، مشيداً بالمرافق الخاصة بصالة النادي وتوفير كل سبل الراحة لفريق رجال اليد في المعسكر .

وحرص المري على لقاء اللاعبين والجهاز الفني، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، وتطوير مستواهم لإفادة المنتخب والنادي، وتقديم مستوى فني راقي خلال الموسم، في البطولات المختلفة ترضي تطلعات الجمهور.

من ناحية أخرى، يلتقي مليحة مع الوصل بصالة مليحة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الإمارات للرجال، فيما ينتظر شباب الأهلي مواجهة الشارقة 18 أكتوبر، في ختام مباريات المجموعة، بعدما لعب أمام الوصل ومليحة وفاز بالمباراتين.

