14 منافسة تدشن موسم «قفز الحواجز»



الشارقة (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» بميادين نادي الشارقة للفروسية والسباق، أولى المنافسات في النسخة الـ11 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في بداية برنامج الموسم الجديد، ويستمر إلى أبريل 2023.

ويشتمل الموسم على 15 بطولة دولية لقفز الحواجز من جميع الفئات، منها 2 من فئة «الخمس نجوم»، وهما الأرفع تصنيفاً في الموسم، بطولة كأس رئيس الدولة وكأس الأمم وينظمها اتحاد الفروسية والسباق على ميدان منتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي خلال يناير 2023، وبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية في فبراير المقبل.

ومن بطولات القفز الدولية من فئة الـ4 نجوم، بطولة أبوظبي الدولية وبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، وبطولة الشارقة الدولية «23» مطلع فبراير، أما البطولات الدولية من فئة الـ3 نجوم ينظمها نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتستضيف الثانية «كوكا كولا أرينا» دبي، والثالثة ينظمها نادي عجمان للفروسية.

بطولات القفز الدولية من فئة النجمتين نشهد أولها في نادي العين للفروسية نوفمبر المقبل، وبطولة دبي الدولية لقفز الحواجز في ديسمبر، وبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك في الأسبوع الأخير من يناير، وبطولة الشارقة الدولية في الأسبوع الثاني من فبراير، وتعقبها بطولة المدينة المستدامة في دبي آخر فبراير، وفي الأسبوع الأول من مارس ينظم منتجع الفرسان الرياضي بطولة دولية من فئة النجمتين، وبطولة القفز الدولية من فئة النجمة الواحدة تقام فعالياتها على ميدان نادي الباهية للفروسية في أبوظبي مطلع ديسمبر.

وتتألف النسخة الـ11 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز بإشراف اتحاد الفروسية ورعاية لونجين، والتي تنطلق فعالياتها اليوم بالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية، وتتضمن 11 لقاءً أسبوعياً، تشهدها خلال الموسم ميادين الشارقة للفروسية، وأكاديمية بوذيب للفروسية، ونادي العين للفروسية.

وتشتمل فعاليات الأسبوع الأول للدوري من 14 منافسة، معظمها مفتوحة المشاركة، وبمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين الخاصة، والمرحلتين، ومنافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز حسب فئات الفرسان والخيول، وتقام في يومين على ميدان الصالة المغطاة من الساعة العاشرة صباحاً، والميدان الخارجي المكشوف من الساعة الخامسة مساء، وتصمم المسارات بحواجز يبدأ ارتفاعها من «80 ـ 90» سم لمنافسات الأشبال والمبتدئين والخيول الصغيرة عمر 4 سنوات، وصولاً إلى الارتفاع «140» سم مفتوحة المشاركة على ميدان الصالة المغطاة، مشاركة الفرسان في منافسات الأسبوع الأول مفتوحة المشاركة ستحدد إلى حد كبير الفئات التي سيتجهون إليها في اللقاءات القادمة، بالإضافة إلى جملة من المنافسات التدريبية الصيفية التي انتظم فيها الفرسان والفارسات بميادين الصالة المغطاة في الشارقة للفروسية، أو في المعسكرات الصيفية الأوروبية التي التحق بها عدد من الفرسان وشاركوا في عدد من البطولات الدولية التي شهدتها وغالبيتهم حصدوا نتائج الفوز بألقابها أو بأحد مراكزها المتقدمة.