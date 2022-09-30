«مباريات مصغرة» في «دورة الفار»



دبي (الاتحاد)



اختتمت محاور الدورة التدريبية لتقنية حكم الفيديو التي نظمها اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، من 26 إلى 29 سبتمبر الماضي، بمشاركة 30 حكماً.

وتناولت محاور الدورة التي قدمها البولندي بول جيل، محاضر الاتحاد الدولي، محاضرات نظرية خلال الفترة الصباحية، تضمنت مراجعة الحالات التحكيمية الصعبة التي تتطلب تدخل التقنية لاتخاذ القرارات الصحيحة، وركزت أيضاً على أهمية التحركات الصحيحة للحكم خلال المباراة، والتي تساعد على متابعة الحالات عن كثب لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لقانون اللعبة، ودون الاعتماد على تقنية الفيديو.

وأقيمت خلال الفترة المسائية طوال فترة انعقاد الدورة، تدريبات تطبيقية ومباريات مصغرة على ملعب ذياب عوانة، بالاستعانة بلاعبين هواة، حيث تم خلالها استخدام أجهزة تقنية الفيديو لمراجعة الحالات بحضور تقنيي الشركة المنفذة.

من جهته، أكد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن حرص اللجنة على عقد دورات تدريبية وورش عمل تنشيطية بصفة دورية لحكام كرة القدم، خلال فترة توقف «دوري أدنوك للمحترفين» للاستفادة من خبرات محاضري الاتحادين الدولي والآسيوي، والمحاضرين المحليين، كما نحرص على عقد اجتماع أسبوعي لتقييم الأداء بعد ختام كل جولة.

وأضاف الشامسي، أن منظومة التحكيم في حالة تطور مستمر نتيجة التطورات التي يشهدها نشاط كرة القدم، وما يواكبها من مستجدات تطرأ على قانون كرة القدم من فترة لأخرى، لذا علينا أن نكون على اطلاع مستمر على المتغيرات، وكذلك على أحدث الوسائل الإلكترونية المستخدمة في مجال التحكيم.