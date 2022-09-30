«أبيض الناشئين» يواجه جوام في تصفيات كأس آسيا



دبي (الاتحاد)



يبدأ منتخب الناشئين لكرة القدم غداً «السبت» مشواره في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، بمواجهة جوام باستاد باكانساري، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، ضمن المجموعة الثانية للتصفيات التي تستضيفها إندونيسيا من 1 إلى 9 أكتوبر الجاري.

وأدى «أبيض الناشئين» مرانه الأساسي على أحد الملاعب الفرعية في مدينة جور باجاجاران بوجور الإندونيسية، تحت قيادة المدرب الإسباني ألبيرتو كونواليس وجهازه الوطني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد ألبيرتو كونزاليس مدرب المنتخب على اكتمال استعدادات «أبيض الناشئين» لمباراة الغد، وتحدث مع اللاعبين عن أهمية المباراة، وعدم الاستهانة بمنتخبات المجموعة الثانية، لأنها تضع بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023 نصب أعينها، وستقاتل لتحقيق ذلك، لذلك علينا أن نكون في قمة تركيزنا خلال مواجهة اليوم أمام جوام، وتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في زيادة عزيمتنا وإصرارنا في المنافسة على صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل.

من جهته، أعرب عصام ضاحي إداري المنتخب عن ثقة الجهاز الفني والإداري في لاعبي «أبيض الناشئين» خلال مباريات التصفيات، وقدرتهم على تحقيق التأهل.

ويُشارك في التصفيات 44 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، وبحيث ضمت 6 مجموعات 4 منتخبات، وضمت 4 مجموعات 5 منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.