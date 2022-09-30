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الرياضي

«شعارات عربية» تتفوق على «أندية عالمية»

«شعارات عربية» تتفوق على «أندية عالمية»
30 سبتمبر 2022 11:19

رضا سليم (دبي)

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تفوق الرجاء البيضاوي المغربي، والأهلي المصري، على أندية أوروبية عريقة، في استفتاء جماهيري لأجمل 10 شعارات للأندية على مستوى العالم، في الاستفتاء الجماهيري الذي أجرته صحيفة «صن» البريطانية، وكشفت عن تراجع شعارات أندية عالمية كبيرة إلى مراكز متأخرة.
ونشرت الصحيفة البريطانية الاستفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكشفت النتائج عن تصدر شعار الرجاء البيضاوي القائمة برصيد 3.5 مليون صوت، يليه الأهلي برصيد 3 ملايين، والثالث فلومينينزي البرازيلي، وحصل على 169.2 ألف صوت.
وتراجع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا إلى المرتبة الرابعة، وحظي شعاره بإعجاب 134.2 ألف شخص فقط، وجاء فنربخشة التركي في المركز الخامس، برصيد 76.4 ألف صوت، واحتل ليفربول الإنجليزي الترتيب السادس، وله 75.9 ألف صوت، وحل شعار برشلونة في المركز السابع بـ 74.9 ألف صوت، وجاء في ترتيب غير متوقع، فيما احتل كولو كولو التشيلي الترتيب الثامن برصيد 66.8 ألف صوت، وتسيسكا موسكو الروسي تاسعاً، ونال 42.9 ألف صوت، وتبعه بشكتاش التركي وله 34.4 ألف صوت.
وشهدت السنوات الأخيرة قيام عدد كبير من الأندية العالمية بتغيير شعاراتها، والبعض أجرى تغييرات طفيفة مثل الألوان والتواريخ، والبعض لجأ إلى تغييرات جذرية، فرضتها ظروف أو قرارات معينة خاصة بالنادي، أبرزها سان جيرمان عام 2013، بعد انتقاله إلى ملكية جديدة.
وأجرى فولهام تغييراً على الشعار عام 2001، احتفالاً بصعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغير شعار أستون فيلا عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، بعد 28 موسماً في الدوري الممتاز، وهو نوع من التفاؤل للعودة مجدداً، وقام إيفرتون بتغيير شعاره موسم 2013 - 2014.

الرجاء البيضاوي
الأهلي المصري
ريال مدريد
برشلونة
ليفربول
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