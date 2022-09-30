«الليجا» يستهدف 347 مليوناً!



مدريد (الاتحاد)



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، عن إبرام اتفاقية شراكة مع تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات»، لتقديم أفضل ما في كرة القدم لملايين المشجعين الشباب، من خلال محتوى خاص لـ «الليجا» يتوقع أن يصل إلى أكثر من 347 مليون شخص، الذين يتحدثون عن الرياضة وكرة القدم، ويشاهدونها على هذا التطبيق الاجتماعي يومياً.

ويتمكن المستخدمون في جميع أنحاء العالم من الاستمتاع بمشاهدة أبرز أحداث كرة القدم الأسبوعية، الأرشيفات التاريخية، ما وراء الكواليس، أهم الأهداف وأبرز التصديات خلال العام، من خلال عرض الاستكشاف يطلق عليه اسم «الليجا شو تايم»، وكذلك القصص وأبرز الأحداث التي ينشرها الحساب الذهبي لـ «الليجا»، وتشمل الشراكة أيضاً إنشاء تجارب عدسة الواقع المعزز، الفلاتر والملصقات وغيرها.

يعزز هذا التحالف التزام «الليجا» بالوصول إلى جماهير جديدة، من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية المبتكرة، واستراتيجية التوسع والنمو في جميع أنحاء العالم.

وقال ألفريدو بيرميخو، مدير الإستراتيجية الرقمية في «الليجا»: «هذه الاتفاقية هي خطوة للأمام بالنسبة لـ «الليجا»، في استراتيجيتها للتطور الرقمي، والوصول إلى الجماهير الشابة، فضلاً عن تعزيز عملنا على وسائل التواصل الاجتماعي. من بين الدوريات الأوروبية الكبرى، نحن رواد مع أكبر عدد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إننا نملك حالياً أكثر من 164 مليون متابع، وهو رقم قياسي، تتيح لنا أدوات النظام البيئي لسناب أيضاً تقديم محتوى «الليجا» عالي الجودة للمشجعين الشباب».

كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، مع ما يقرب من خمس مليارات مشجع في جميع أنحاء العالم وفقاً لتقديرات «الفيفا»، و«الليجا» واحدة من أكثر المسابقات شعبية، مع بثها في جميع أنحاء العالم، بينما تستمر شعبية هذه الرياضة في الارتفاع، تعمل التقنيات الجديدة مثل الواقع المعزز وتنسيقات المحتوى المصممة للجوال والمنصات الرقمية على تغيير تجربة كرة القدم للجماهير، من خلال مجتمعها المتفاعل للغاية، وتقنية الواقع المعزز، ومنصة الاستكشاف الخاصة بها، والعديد من لاعبي كرة القدم الذين أصبحوا سناب ستارز، فإن سناب شات يغير الطريقة التي يعيش بها عشاق كرة القدم ويحتفلون بالرياضة.